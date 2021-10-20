Путин поручил подготовить меры по сдерживанию цен на сельхозпродукцию

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину проанализировать ситуацию с возможным подорожанием продукции сельского хозяйства в связи с пандемией и предложить комплекс мер по сдерживанию цен.

Так он отреагировал на выступление вице-премьера Александра Новака, который указал на связь между ценами на энергоресурсы и продукцию растениеводства. По его словам, в тепличных хозяйствах уже не удается "сохранять экономику производства овощей" из-за подорожания энергоносителей и "есть риски у производителей тепличных помидоров и огурцов".

"Нужно не только проанализировать, что будет происходить в ближайшее время, нужно представить комплекс мер, которые бы безусловно обеспечили интересы наших сельхозпроизводителей и сдерживали бы рост цен на продовольствие", - сказал Путин.

"Я прошу правительство РФ, вас, Михаил Владимирович, организовать эту работу", - обратился он к главе кабмина и подчеркнул, что это должны быть "спокойные, не алармистские решения, выверенные, заранее подготовленные и просчитанные". "Принято", - ответил Мишустин.