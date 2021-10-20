Путин поручил подготовить меры по сдерживанию цен на сельхозпродукцию

Новости

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч с "Лестером" 16:59
Крупный финансовый конгломерат назвал рубль лучшей валютой для инвестиций 16:53
Собчак рассказала о допросе после смертельного ДТП в Сочи 16:39
МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в среду вечером 16:38
ЦБ расширит тарифный коридор по ОСАГО 16:31
Ларису Гузееву выписали из больницы 16:29
Глава Минэнерго спрогнозировал рост энергопотребления в России зимой 16:19
Новак предупредил о грядущем росте цен на помидоры и огурцы 16:15
Новак оценил сроки решения газовых проблем в Европе 16:14
Путин в среду подпишет документ о нерабочих днях в России 16:12
Сроки размещения в Беларуси военных объектов РФ продлили 16:07
МИД РФ назвал теракт в Сирии "наглым вызовом" 15:46
Путин призвал граждан России активно прививаться от коронавируса 15:40
Голикова: В 79 регионах введена обязательная вакцинация от COVID ряда категорий 15:31
Юрист разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни 15:28
Путин: Если у вас кто-то в семье заболел, оставайтесь дома 15:26
Путин призвал ускорить и расширить тестирование на коронавирус 15:16
Голикова призвала регионы расширять практику использования QR-кодов 15:10
Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 15:01
Шойгу: Подготовлена новая Военная доктрина Союзного государства 14:49
Видео: заболевший COVID Сергей Безруков рассказал о своем состоянии 14:45
В Калмыкии ввели обязательную вакцинацию для 80% взрослого населения 14:14
Смольный рассмотрит вопрос о введении нерабочих дней в Петербурге 14:09
В США считают, что Путин перехитрил власти на Западе 14:05
На Кубани началось извержение грязевого вулкана 14:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
20.10.2021 16:26
Рубрика: Власть

Путин поручил подготовить меры по сдерживанию цен на сельхозпродукцию

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину проанализировать ситуацию с возможным подорожанием продукции сельского хозяйства в связи с пандемией и предложить комплекс мер по сдерживанию цен.

Так он отреагировал на выступление вице-премьера Александра Новака, который указал на связь между ценами на энергоресурсы и продукцию растениеводства. По его словам, в тепличных хозяйствах уже не удается "сохранять экономику производства овощей" из-за подорожания энергоносителей и "есть риски у производителей тепличных помидоров и огурцов".

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Путин поручил Минстрою "подставлять плечо" регионам в отопительный сезон

"Нужно не только проанализировать, что будет происходить в ближайшее время, нужно представить комплекс мер, которые бы безусловно обеспечили интересы наших сельхозпроизводителей и сдерживали бы рост цен на продовольствие", - сказал Путин.

"Я прошу правительство РФ, вас, Михаил Владимирович, организовать эту работу", - обратился он к главе кабмина и подчеркнул, что это должны быть "спокойные, не алармистские решения, выверенные, заранее подготовленные и просчитанные". "Принято", - ответил Мишустин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Товары и цены Экономика АПК Президент Правительство Председатель Правительства Цены на продукты

Главное сегодня

Какие меры по поддержке бизнеса введут в России из-за ковидных ограничений. Главное
Путин поручил подготовить меры по сдерживанию цен на сельхозпродукцию
МИД РФ поддержал усилия по стабилизации ситуации в Афганистане
Дерипаска прокомментировал обыски в домах его родственников
Суд оштрафовал Юрия Дудя на 100 тысяч за пропаганду наркотиков
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Кабмин направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям