Безмасочников в московских ТЦ отследят камеры

Безмасочников в московских ТЦ вычислят по камерам в мегамоллах. Как рассказал "РГ" президент Союза торговых центров Булат Шакиров, для этого устройства наблюдения подключат к единому городскому центру.

Во многих мегамоллах охрана уже встала на стражу масочного режима: маски проверяют не только на входах, но даже на эскалаторах и фудкортах. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

"Это было предложение московских властей, его огласили на одном из совещаний, посвященных ситуации с коронавирусом в столице", - отметил Булат Шакиров. В департаментах торговли и услуг, а также информационных технологий воздержались от комментариев на эту тему. Однако примечательно, что сами собственники ТЦ эту идею поддержали.

По словам Булата Шакирова, отрасль постоянно мониторит ковидную ситуацию в городе и всерьез опасается локдауна. "При таком раскладе мы готовы на любые меры, лишь бы избежать закрытия", - делится Булат Шакиров. В каждом московском ТЦ сейчас по несколько камер, их количество зависит от числа входов в мегамолл. Около половины торговых центров еще на старте пандемии интегрировали свои системы в Единый центр хранения данных.

Почему не все? Дело в том, что технически этот процесс совсем непростой, отмечает Булат Шакиров. Несмотря на это, собственники коммерческих площадей намерены уже в ближайшие дни начать передавать картинку в высоком разрешении в ЕЦХД.

По камерам можно будет понять, в каких ТЦ охрана и персонал следят за масочным режимом, а в каких нет. Как рассказал Булат Шакиров, пока еще не придумана нейросеть, которая смогла бы это проанализировать. Поэтому за картинкой будут наблюдать живые люди. Во многих мегамоллах охрана уже встала на стражу масочного режима: маски проверяют не только на входах, но даже на эскалаторах и в фуд-кортах. В Москве только за выходные проверяется по 30 и более крупных ТЦ Москвы, подчеркнули в Российском союзе торговых центров. Тем мегамоллам, где выявлены безмасочники, грозит штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Торговые центры опасаются локдауна и готовы на любые меры, лишь бы избежать закрытия

Сейчас в Москве необходимость соблюдать масочный режим распространяется не только на торговлю, но и на общественный транспорт, государственные и муниципальные учреждения, объекты образования, здравоохранения, социальной сферы. Штраф за нарушение масочного режима составляет 4 тысячи рублей, при повторном случае - 5 тысяч рублей.

А как у вас?

Казань, Олег Ершов, замруководителя службы безопасности одного из ТРЦ: "Не вижу необходимости отслеживать кого-то с масками и без по камерам. Еще до введения QR-кодов у нас стояли охранники, которые замеряли температуру и проверяли маски".

Санкт-Петербург, Анатолий Голов, сопредседатель Союза потребителей РФ: "Если камеры ТЦ подключат к общей системе, уровень безопасности в них, конечно, повысится. Но ведь бегать за "безмасочниками" и выписывать штрафы просто нереально. Поэтому стоит делать проще - применять меры воздействия к самим ТЦ, вплоть до их закрытия".

Новосибирск, Иван Томилов, доцент факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ: "В торговых центрах люди идут в потоке. Как донести до них, что они нарушители, - большой вопрос. А чтобы применять штрафные санкции постфактум, необходим доступ к биометрическим данным населения. Но он есть только у правоохранителей".

Подготовили Тимур Алимов, Татьяна Тюменева, Никита Зайков