Где и чему в Москве учатся поклонники "Звездных войн"

Все мы помним "Звездные войны" - культовую киносагу всех времен и народов. Пожалуй, многие подростки мечтали походить на отважных джедаев и бороться с Темной стороной Силы.

В наши дни детские фантазии, как и "далекая-далекая галактика", уже мало похожи на сказку. Почувствовать себя героем любимого фильма сегодня может любой желающий - в Москве работает школа, в которой можно научиться трюкам со световым мечом.

Прямиком из киносаги

Пару лет назад в метро встретил мальчугана, напомнившего мне о "Звездных войнах". Тот в ожидании поезда размахивал синим светящимся мечом, словно достал его с обратной стороны телевизора. Тогда игрушка меня удивила - в моем детстве мы могли похвастаться лишь похожими друг на друга машинками. Как и остальные пассажиры, я просто посмеялся, и о юном падаване благополучно забыл, пока не наткнулся на посты поклонников фильма в социальных сетях. Оказалось, существует такое понятие, как саберфайтинг, или, проще говоря, бои на световых мечах в стилистике "Звездных войн". Это далеко не детская забава, а одна из дисциплин арт-фехтования, признанного видом спорта.

Сага ищет поклонников

Сегодня секции саберфайтинга есть в разных городах России. Первая же школа появилась в Москве - в ней и побывали корреспонденты "РГ". На занятия нас пригласили в спорткомплекс "Динамо". От станции метро "Водный стадион" до него минут десять пешком. В прохожих узнаю "джедаев" - их выдают длинные чехлы, перекинутые через плечо. Внутри, очевидно, те самые мечи. Понимаю, что мы на верном пути. В фойе комплекса не покидает ощущение, что мы попали на слет фанатов фильма.

- Мы к джедаям, - говорю охранникам.

- Вам туда, по лестнице, - указывают они на третий этаж.

В фехтовальном зале встречает руководитель школы саберфайтинга Дмитрий Семенихин. Внешне он слегка походит на молодого Люка Скайуокера. Рассказывает, что для него все началось с увлечения "Звездными войнами". На стыке девяностых и нулевых вышла очередная часть киносаги. Эпичное сражение Дарта Мола с джедаями поразило. Вместе с другими поклонниками фильма они скооперировались и попробовали повторить сцену. Собирались каждую неделю, изучали кадр за кадром, оттачивали до автоматизма трюки. Так сформировалась команда, которая потом и создала школу, где ученики с тренерами придумывают "космические" постановочные бои и театрализованные номера.

В России есть несколько мастерских, которые производят световые мечи не только для частных коллекций, но и для фехтования

С признанием саберфайтинга как вида спорта участвуют в соревнованиях разного уровня. Здесь, как в фигурном катании, важна не только техника исполнения, но и красивая программа с музыкой и костюмами. "Однажды мы ездили на чемпионат мира по спортивному фехтованию с показательными выступлениями. После этого фанаты "Звездных войн" поняли, что фехтовать световыми мечами можно не только в кино, но и в обычной жизни, - вспоминает Семенихин. - Поэтому сейчас у нас много поклонников из разных стран мира, которые обучаются по нашим видеороликам".

Бой понарошку

Оказавшись на тренировке по саберфайтингу, кажется, что попал в кузницу джедаев. Слева, выстроившись в одну шеренгу, отрабатывают приемы падаваны, справа - устраивают поединки с воображаемыми соперниками. Рядом сражаются уже опытные бойцы. Мне сразу объясняют - битва постановочная, то есть все удары продуманы и прописаны заранее, цели "уколоть" кого-то, как в обычном фехтовании, нет. В роли учителей - квалифицированные тренеры, помогающие овладеть своим телом и укротить световой меч, а также хореографы и педагоги по актерскому мастерству, окончившие театральные вузы. Сейчас у школы более 50 учеников. Дети от 8 до 12 лет занимаются отдельно, а от 12 лет и старше - вместе со взрослыми. Верхней планки по возрасту нет. Скажем, если дедушка вдруг откроет в себе силу джедая, возражать никто не будет. По словам Дмитрия Семенихина, состав пока равный: есть и дети, и взрослые. "По гендерному признаку картина другая. Например, в Санкт-Петербурге, где у нас открыт филиал, 70 процентов парней и 30 - девушек, - отмечает собеседник "РГ". - А в Москве обратная ситуация - представительниц прекрасного пола больше". Чем же так привлекают "световые" бои? Одни стремятся быть похожими на своих любимых киноперсонажей, хотят попробовать себя в роли джедая и освоить такие же сложные трюки. Вторые - ищут творческой реализации: привыкают к публике, сцене и съемкам. "Поскольку мы сами собираем программы для соревнований, ставим номера, пишем сценарии для видеороликов, любой ученик может сам придумать историю, выбрать костюм и любимого героя, тренироваться и приближаться к нему по физическим данным".

Тренировки выдерживают не все. По словам Дмитрия, обычно хватает месяца или двух, чтобы понять, его это или нет. Бывает, срабатывает интерес к "Звездным войнам", а потом выясняется, что к регулярным тренировкам человек не готов. Студентка третьего курса Строгановской академии Алена Маслова занимается в школе уже год. Занятия рассматривает как хобби, рассчитывает развить здесь скорость реакции. Уже выучила несколько приемов, готовится к первым соревнованиям. А, да, и равняется на Скайуокера. "Мне очень понравилось, как все выглядело в фильме, поэтому захотелось научиться так же. Случайно нашла информацию о школе в соцсетях и решила попробовать, - объясняет она. - Говорят, девушкам не нравятся бои. Поверьте, это предрассудки".

Цена джедая

Специальной экипировки не требуется - достаточно сменной обуви и спортивной формы. Тренировочные мечи первое время выдаются. Потом нужно будет его купить. По словам Семенихина, в России есть несколько мастерских, которые производят световые мечи не только для коллекций, но и для фехтования. Их делают из поликарбоната, они светятся и издают тот самый характерный звук из фильма. Самые дешевые стоят 2,5-3 тысячи рублей. Далее цена повышается в зависимости от дизайна, светодиодов, аккумуляторов и ударопрочности. Тренировки тоже стоят денег. Например, четыре занятия в месяц обойдутся в 4200 рублей. Успешным ученикам дают скидки. В парке "Фили" есть бесплатная детская группа.

Фото: instagram.com / school_of_saberfighting

Кстати

Куда идти?

Занятия школы саберфайтинга сейчас идут на четырех площадках: в спорткомплексе "Динамо" (Ленинградское шоссе, 39, стр. 53); арт-студии "Филька" парка "Фили"; фитнес-центре "Манхэттен" (Новодмитровская улица, 5А, стр. 2) и в зале у станции метро "Римская" (улица Международная, 15). Расписание тренировок в конкретном зале можно посмотреть на сайте школы - saberfighter.com. Если есть вопросы, тогда звоните по номеру: +7 (916) 111-17-17.

Тем временем

Куда смотрят дети?

В числе самых популярных кружков у московских детей - иностранные языки, компьютерные технологии, робототехника и программирование. В "творческом" рейтинге лидируют хореография, пение и театральное искусство. Из спортивного наиболее интересны футбол, плавание и гимнастика. Занимаются школьники и тем же саберфайтингом - такая студия работает в одной из городских школ.