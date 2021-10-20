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20.10.2021 00:22
Рубрика: Общество

Как проходит экспресс-тестирование на COVID-19 в школах Москвы

Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 239(8590)
Вот уже несколько дней в десяти столичных школах проводится экспресс-тестирование учащихся на COVID-19. Проверяют всех - от детсадовцев до старшеклассников. Цель - выявить заболевших на самом раннем этапе и не допустить распространения заражения. Проверят на этом этапе почти 40 тысяч детей, из них 2,5 тысячи - ученики школы N 1253. Как происходит это, наблюдали корреспонденты "РГ".
Экспресс-тестирование помогает обезопасить детей, их учителей и родных. Фото: Олеся Курпяева Экспресс-тестирование помогает обезопасить детей, их учителей и родных. Фото: Олеся Курпяева
Экспресс-тестирование помогает обезопасить детей, их учителей и родных. Фото: Олеся Курпяева

Обычный школьный день, во всем четырехэтажном новом здании школы идут занятия. Седьмой предпрофессиональный медицинский класс изучает отряды простейших - урок биологии идет в зимнем саду. Ближе к звонку входим мы с фотографом и две женщины в белых халатах, масках и перчатках. У одной из них в руках большой прозрачный ящик с материалом для взятия экспресс-теста. Преподаватель биологии Алексей Кохов раздает распечатки опроса по темам пройденного материала: "Отвечаем на вопросы и по одному подходим к последней парте на тест". "Это не медицинские работники, наши, школьные специалисты, - обрадовалась ученица с первой парты. - Чур, я первая".

Фото: РИА Новости
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В этой школе тестирование решили провести своими силами. "Врачи из поликлиники, прикрепленной к школе, провели инструктаж. Показали, как правильно взять тест из носовой полости, как в кювет капать содержимым и получить результат. С четверга тестируем, - поделилась с "РГ" дежурный администратор Елена Савельева, записывая в ведомость фамилию ребенка. Семиклассницу попросили немного приподнять голову, девушка сморщила нос и засмеялась: "Щекотно".

Ее одноклассник Коля Кислицын смотрел на процедуру уже как будущий медик - попросил разрешения в следующий раз провести ее самостоятельно. "Пока не знаю, каким именно я стану врачом, - поделился он с "РГ". - Но возможно, займусь как раз разработкой новых экспресс-тестов. Ведь ситуация в стране, мире говорит о том, что они будут все больше востребованы".

Когда все 20 учеников класса прошли тест, прозвенел звонок. На вопрос, сильно ли новшество помешало уроку, учитель ответил, что уметь справляться с отвлекающими моментами - его работа, тем более что на тесты потребовалось всего 15 минут, а польза от них большая. Тем временем специалист в белом халате объявил детям, что бессимптомных носителей вируса среди них нет.

Проверят на этом этапе почти 40 тысяч детей, из них 2,5 тысячи - ученики школы No 1253

В соседнем кабинете писали сочинение. Тем было две: по "Грозе" Островского и свободная, по последней прочитанной книге. "Лучше тест, чем дистант, ведь на онлайн-уроке слишком много отвлекающих моментов, а мы старшеклассники, нужно готовиться к поступлению", - серьезно отнеслась к происходящему десятиклассница Александра Задорожная. И в этом классе скрытых носителей вируса не обнаружилось.

По словам директора школы N 1253 Натальи Акуловой, за день удается проверить около 8 классов, причем специалисты обычно стараются прийти под конец урока: "Детей и родителей мы проинформировали заранее. Большинство к участию в тестировании относятся с пониманием. Я тоже считаю это хорошей идеей. У нас сейчас 13 классов на дистанте. Поэтому и решили начать с основного здания, где учатся с 5-го по 11-й класс. С новой недели начнем тестировать параллельно начальную школу и дошкольные группы".

Пока разговаривали, в школу пришла мама одного из шестиклассников, Мария Руднева. "Я рада, что моего сына протестируют в школе, - сказала она. - С нами живут мои пожилые родители, не хочу, чтобы он принес домой инфекцию. В семье уже все привитые, он один пока не защищен. Поэтому я за подобные тесты". Согласен с ней и многодетный отец Александр Калантарян. "У меня четверо детей учатся здесь, самая младшая ходит во второй класс, а старшая в десятый, - рассказал он "РГ". - У детей много кружков, секций, а значит, много и контактов. Вот пришел узнать результат, не подхватили ли чего".

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