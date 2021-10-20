МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в среду вечером

Мокрый снег, дождь и ветер ожидаются в среду вечером в Москве. В связи с ухудшением погодных условий столичный ГУ МЧС разослало горожанам предупреждения.

Ухудшится погода после 18.00, с этого времени в некоторых районах Москвы начнется дождь, местами с мокрым снегом. Ветер в порывах сможет достигнуть скорости 17 м/с. Предупреждение действует до 10 утра четверга.

Водителям рекомендовали значительно снизить скорость и избегать резких маневров. Пешеходам посоветовали обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее в Метеобюро Москвы и области рассказали "РГ", что в столице возможен мокрый снег. Температура воздуха днем не превысит пяти градусов тепла, в ночные часы ожидается минус.