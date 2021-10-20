Синоптики предупредили о снеге с дождем в Москве

Погода в столице России 20 октября будет переменчивой, в вечерние часы возможен снег с дождем. Максимальная температура не выше +5. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

В первой половине дня управлять погодой будет антициклон с юго-запада, а к вечеру столицу накроет Скандинавский циклон, который принесет осадки в виде снега с дождем и усиление ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет от -1 до +5 градусов.

Содержание кислорода в приземном слое воздуха пониженное. Переменчивая погода и гипоксия могут привести к обострению заболеваний и ухудшению самочувствия. В группе риска лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, органов дыхания, суставной патологией и другие.