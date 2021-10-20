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20.10.2021 13:13
Рубрика: Общество

Многодетные семьи Москвы смогут бесплатно ездить в общественном транспорте

Текст: Ирина Огилько
Депутаты Московской городской думы приняли закон о предоставлении права на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта обоим родителям в многодетной семье и их детям до 18 лет независимо от факта обучения детей в образовательном учреждении. Решение было принято на заседании городского парламента.

Как отметила председатель комиссии по экономической и социальной политике Людмила Гусева, льгота коснется свыше 110 тысяч многодетных родителей и порядка 15 тысяч детей.

Фото: Из личного архива Антона Рубина
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"Предлагаемые меры поддержки окажут реальную помощь многодетной семье и позволят снизить уровень финансовых расходов таких семей, - сказала она. - С принятием проекта мы значительно увеличим возможности для наших семей по доступности музеев, театров, спортивных объектов, ведь у нас в Москве многодетные семьи в большинстве своем успешны, интеллектуально активны, и, конечно, этим правом они, безусловно, воспользуются".

Напомним, что ранее бесплатный проезд в городском транспорте предоставлялся только одному из родителей из многодетных семей и их детям в возрасте до 16 лет, и обучающимся в образовательных учреждениях до 18 лет.

Как отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, новые меры поддержки начнут действовать с 1 января 2022 года.

"Инициативу поддержало большинство депутатов, среди которых есть многодетные отцы и матери, - рассказал Шапошников. - Это реальная мера поддержки, которая дает равные права родителям и более чем трем тысячам несовершеннолетних детей. Отмечу, что выработанное предложение - результат системной и продуманной работы в рамках социальной стратегии Москвы. Мы постоянно расширяем и увеличиваем меры всесторонней помощи различным категориям москвичей. В приоритете - поддержка семей с детьми, ветеранов, пенсионеров.

Напомним, что сейчас в Мосгордуме идет работа над проектом бюджета города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Традиционно, главный финансовый документ Москвы сохраняет свою социальную направленность. Более 90% расходов бюджета пойдет на реализацию городских программ развития здравоохранения, образования, культуры, транспортной системы. В следующем году на меры соцподдержки предусмотрено 602,9 миллиарда рублей, на три года - 1,9 триллиона рублей.

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