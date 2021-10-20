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20.10.2021 01:18
Рубрика: Общество

Москвичи решат, какими будут коммуникационные центры

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 239(8590)
В каждом районе Москвы на базе учреждений культуры в будущем году заработают коммуникационные центры. Это новые общественные пространства, где можно будет в уютной обстановке поработать за ноутбуком, встретиться с друзьями или послушать лекцию. "Фишки" могут предложить сами москвичи. Для этого надо присоединиться к проекту "Культура рядом" на онлайн-платформе "Город идей".

Коммуникационные центры должны стать пространством, объединяющим несколько районных культурно-досуговых учреждений. В этих "очагах" культуры горожане смогут взять нужные книги, поработать в коворкинге, сходить на мастер-классы и творческие встречи, посетить концерты или пообщаться с друзьями за кофе. И для этого совсем необязательно ехать в центр.

Фото: РИА Новости
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Единый стандарт для этих площадок обещают разработать до конца текущего года. Поучаствовать в судьбе коммуникационных центров могут и рядовые москвичи - собственно, для кого они и создаются. Озвучить свои мысли вправе все желающие - нужно лишь зарегистрироваться на сайте crowd.mos.ru и перейти на страницу проекта "Культура рядом". Мнения будут собираться неделю. На первом этапе "Предлагай", который продлится с 19 по 21 октября, москвичам предложат высказаться о "начинке" новых центров - что, по их мнению, там должно быть. Допустим, коворкинг или кофейня, а может что-то другое. Все идеи изучат представители экспертного совета. Предложения, которым удастся собрать больше всего симпатий, вынесут на пользовательское голосование. Оно пройдет с 24 по 25 октября и определит лучшие идеи. Затем их отправят в профильные ведомства. Самые жизнеспособные идеи обещают реализовать на практике.

В этих "очагах" культуры горожане смогут взять нужные им книги, поработать в коворкинге, сходить на мастер-классы

Запланирован и этап под названием "Обсуждай" - участники смогут высказаться по пяти конкретным темам. На каждую отведут по три дня. С 19 по 21 октября организаторы предлагают поговорить о культурных онлайн-сервисах, а с 20 по 22 октября - о новых онлайн-сервисах районных коммуникационных центров. С 21 по 23 октября от участников проекта ждут примеры, основанные на опыте зарубежных комьюнити-центров. С 22 по 24 октября предлагается обсудить фирменный стиль современных культурных центров, а в финале - с 23 по 25 октября - событийную программу коммуникационных центров.

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