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20.10.2021 00:45
Рубрика: Экономика

Начался прием заявок на участие в конкурсе "Путеводная звезда"

Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 239(8590)
Одна из старейших столичных премий в области гостиничной и туристической индустрии "Путеводная звезда" открыла прием заявок. В этом году в конкурсе много новых номинаций, отражающих популярные тренды в современных путешественников.

Подать заявку на участие в конкурсе "Путеводная звезда" могут работающие в столице физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие отношение к туризму или гостиничному бизнесу. Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, в этом году будет 18 основных и две дополнительные номинации.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Среди основных, как и в прошлые годы, остаются "Московский завтрак", "Московские впечатления: выставки и музеи", "Московские впечатления: для детей"; "Московское гостеприимство: музеи" и "Московское гостеприимство: новая точка притяжения"; "Московское гостеприимство: туроператор", а также лучшие гостиницы разной категории звезд, включая хостелы и другие. К этим традиционным наградам впервые добавились пять новых категорий. Три из них уже в своих названиях отражают новый тренд - гастрономию, поэтому их присудят лучшим заведениям общепита, которые кормят туристов. Им адресованы номинации: "Ресторан русской кухни", "Московская кондитерская" и "Московский гастромаркет".

Еще две новые номинации - "Москва в радиоэфире" и "Стартап года" от стремительно развивающегося цифрового туристического сервиса Russpass, ранее запущенного правительством Москвы. Как отметила Наталья Сергунина, на церемонии награждения участникам вручат и два дополнительных приза в специальных номинациях - лучшему тревел-блогеру и компании, внесшей весомый вклад в развитие детского туризма. Отметим, что среди блогеров тема туризма лидирует, поэтому здесь возможна одна из самых высоких конкуренций. А тему детского познавательного отдыха столица начала развивать в прошлом году, запустив специальный проект "Город открытий".

Подать заявки на участие в конкурсе "Путеводная звезда" нужно до 13.00 2 ноября. Из всех заявок жюри выберет сильнейших в шорт-лист: по пять кандидатов в каждой номинации. А выбирать лучшего доверят участникам портала "Активный гражданин". Награждение лауреатов пройдет в декабре. Многие читатели сейчас скажут: какой туризм, если продолжается эпидемия коронавирусной инфекции! Но Москва, согласно статистике Ростуризма, и в этой ситуации стала в первом полугодии 2021 года лидером среди регионов страны по числу туристов. Она абсолютный лидер и по приросту турпотока, который у нее составил более миллиона человек или плюс 31 процент к доковидному 2019 году.

В первом полугодии столицу посетили 13,4 миллиона гостей

По данным комитета по туризму Москвы, в первом полугодии столицу посетили 13,4 миллиона гостей, из них 9,1 миллиона - туристы и 4,3 миллиона экскурсанты - это те, кто приезжает в столицу на день без ночевки. "В основном это гости из регионов, однако есть и иностранцы, - подчеркнули в пресс-службе Мостуризма. - Типичный московский турист - это активный россиянин в возрасте 25-45 лет. Он приезжает в Москву на пять-шесть дней и планирует свою поездку менее чем за месяц до отправления". По данным пресс-службы, туристы-иностранцы планируют поездку, как и раньше, за два-три месяца, а останавливаются в Москве на сутки-двое дольше чем туристы-россияне.

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