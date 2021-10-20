Педагоги рассказали о плюсах и минусах частных школ

В воронежской редакции "РГ" состоялся круглый стол на тему "Плюсы и минусы частных школ". В нем приняли участие директор школы "Вектор" Ирина Санникова, директор "Школы-Монтессори" Александр Могилев, директор школы "Академия" Наталья Власова и начальник отдела предоставления общего образования департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Оксана Кузнецова. В ходе круглого стола гости редакции обсудили проблемы частного образования, взаимодействие с региональными властями.

Участники круглого стола были едины в том, что образование - это воспитание, это приоритет по отношению к обучению и развитию. Фото: Оксана Аленичева

В чем заключается основное отличие учебного процесса в частных школах от государственных?

Ирина Санникова: Существенная разница в том, что здесь обучение и общение с ребенком не поставлены на поток. Но я бы не стала противопоставлять частные школы государственным. Мы существуем в одном образовательном поле и должны быть не конкурентами, а коллегами. Надо понимать, что частная школа - прежде всего альтернатива для родителей, которые не готовы мириться с какими-то минусами в государственных школах. Но это не уменьшает их важности и значимости и не говорит о том, что там только минусы. В каждой форме образования есть положительные и отрицательные стороны.

На мой взгляд, частные школы хороши тем, что, как правило, в регионах они малокомплектные. И это дает педагогам возможность подходить к каждому ребенку индивидуально, создавать комфортную обстановку, чтобы ученик чувствовал себя как дома, в безопасной среде. Тогда он сможет раскрыться. Когда задаешь ребенку вопросы: "Как дела?", "Как настроение?" - у него загораются глаза. То есть учителя воспринимают его не только как объект для реализации образовательной программы, но и как личность со своими интересами и мнением. Это очень важно.

В государственных школах у педагогов нет физической возможности подходить персонально к каждому ребенку - не потому, что они не хотят, а просто потому, что не хватает человеческих ресурсов.

Наталья Власова: Если мы говорим, что школа - это как институция, как способ формирования личности и воспитательный компонент, то частные школы здесь уступают государственным. Если речь идет о том, что школа - это место, где дети получают знания, если знания ставим в фарватере образования, то в данном случае частные школы имеют большое преимущество. И в зависимости от того, какую цель ставит частная школа, можно говорить о преимуществах и недостатках. Практически у каждой из них есть какая-то своя концепция, та идея, с которой выступают ее основатели. Но индивидуальный план образования проще выстроить в частной школе.

Все российские школы, в том числе и частные, работают в рамках федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Как они совмещаются с индивидуальными планами учеников?

Ирина Санникова: Во ФГОС подробно прописано о персональном, индивидуальном подходе к ребенку, так что ничего нового мы не внедряем и не выдумываем. Реализуем ФГОС так, как они должны работать. Наши воспитанники вместе с учениками из государственных школ участвуют в региональных и всероссийских олимпиадах, конференциях. Недавно подали заявку на конкурс, который проводит Горчаковский лицей МГИМО. Там ребята представят свои проекты. Идет постоянное взаимодействие, частные и государственные школы должны жить в сообществе.

Наталья Власова: Мы обучаем детей одним и тем же предметам, по одним и тем же учебникам, практически по одним и тем же программам. Но индивидуализацию процесса обучения легче обеспечить в частной школе, где есть возможность подойти к каждому, исходя из его собственных потребностей. А здесь нередко сталкиваемся с тем, что ребенок любит один предмет, но не любит другой, и в данном случае надо очень мягко поддерживать баланс. Наша задача, чтобы ученики в девятом классе знали материал к ОГЭ по всем предметам, чтобы в десятом они осознанно подошли к выбору специализации. Многие не могут сделать его самостоятельно. Но в седьмом классе надо дать максимальный выбор ребенку - он должен нести ответственность за него. Если у тебя двойка по какому-то предмету, то это твоя оценка и твоя ответственность ее исправить. Седьмой класс - ключевой, так как в восьмом начинается специализация.

Александр Могилев: Мы много говорим о знаниях и о так называемых компетенциях. Одна из важнейших компетенций - это способность нести ответственность за какой-то участок работы, решение задачи. Сегодня большая часть нашего молодого поколения -люди, неспособные нести какую-либо ответственность в принципе. Они настроены на то, чтобы жить и развлекаться, становиться знаменитыми блогерами.

Государственные и частные школы существуют в одном правовом поле и должны быть не конкурентами, а коллегами

В любом словаре образование - это воспитание, это приоритет по отношению к обучению и развитию. В нашем обществе есть стремление к воспитанию, есть запрос в этом направлении, который может быть реализован в частном образовании в настоящее время. Параллельно с государственным образованием надо строить современные новые модели образования, которые устремлены в будущее.

Как местная власть взаимодействует с частными школами?

Оксана Кузнецова: Наша власть принимает любые формы образования, в том числе частное, как альтернативную форму. В Воронеже 11 частных школ. Это те, которые имеют лицензию. Но некоторые из них не хотят аккредитовывать свои программы. А ведь именно аккредитация образовательных программ - это соответствие содержанию ФГОС. При получении аккредитации программ такая образовательная организация имеет право на господдержку.

В Воронеже только четыре школы имеют аккредитованные образовательные программы и получают субсидии. Они выходят на государственную итоговую аттестацию и участвуют во всероссийских проверочных работах (ВПР). Можно много декларировать, но мы говорим о качестве образования: ВПР - это проверки качества. Так вот, в них принимают участие только четыре школы. Не знаю, чем это объяснить со стороны частных школ.

Как измерить качество образования? Только с помощью ОГЭ, ЕГЭ и ВПР. Мы никогда не сможем определить, в какой школе лучше образование, пока не станем на равных условиях участвовать в оценочных процедурах.

Хочу пожелать коллегам только успехов: мы делаем одно общее дело с помощью разных методов и технологий, но все стремимся к тому, чтобы во главе всего была личность ребенка.

Кстати

В настоящее время в Воронеже 106 общеобразовательных государственных школ и 11 частных. По данным Росстата, на февраль текущего года в частных школах обучается 0,8 процентов россиян, в развитых странах эта цифра составляет 77 процентов.