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20.10.2021 20:05
Рубрика: Власть

Представлен новый начальник следствия столичного главка МВД

Текст: Михаил Фалалеев
В главном управлении МВД по Москве - новый начальник следствия - полковник юстиции Виктор Городков.
Фото: МВД МЕДИА Фото: МВД МЕДИА
Фото: МВД МЕДИА

Его представил на оперативном совещании заместитель министра внутренних дел России - начальник Следственного департамента МВД России генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев. Теперь полковник Городков - заместитель начальника главного управления МВД России по Москве - начальник главного следственного управления. Указ о его назначении на должность был подписан президентом Российской Федерации 18 октября 2021 года.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Следствие по делу об избиении тремя мужчинами пассажира в метро закончено

В пресс-центре МВД России рассказали, что Сергей Лебедев на подведении итогов деятельности органов предварительного следствия сообщил о результатах работы своего департамента. Так, за 9 месяцев в суд направлено с обвинительным заключением более 200 тысяч уголовных дел в отношении почти 232 тысяч обвиняемых. Расследовано более 300 тысяч преступлений, из них 25 тысяч экономической направленности, в том числе почти четыре тысячи афер в финансово-кредитной сфере, свыше трех тысяч фактов хищения бюджетных средств, 4,5 тысячи преступлений коррупционной направленности.

По словам Сергея Лебедева, почти в два раза выросло количество расследованных преступлений, связанных с участием граждан в долевом строительстве, в полтора раза - с информационно-телекоммуникационными технологиями, на четверть - с ОПГ. Более того, полицейское следствие сумело обеспечить возмещение ущерба на сумму около 91,5 миллиарда рублей.

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