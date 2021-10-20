Российские регионы получат новые инфраструктурные кредиты. В стране стартовал второй этап отбора заявок на их получение, сообщает пресс-служба Минэкономразвития. Эти деньги позволят регионам реализовать ряд крупных и значимых в масштабах страны проектов.

Как отметил замминистра экономического развития Сергей Галкин, такие кредиты очень востребованы у регионов.

"Важно, что субъекты инвестируют часть средств в создание производственной инфраструктуры особых экономических зон, технопарков и промпарков. Это позволит создать более трех тысяч новых рабочих мест и даст дополнительный импульс для развития экономики", - пояснил Галкин.

Так, например, в Тверскую область будет направлено 3,8 миллиарда рублей на комплексное развитие городской и рекреационной среды в ОЭЗ "Завидово". Проектом предусмотрено строительство новой железнодорожной ветки, которая соединит Ленинградский вокзал Москвы и курорт Завидово.

А в ОЭЗ "Кузбасс" при помощи кредита будет создано более 10 000 рабочих мест в неугольных отраслях экономики.

Данный инструмент востребован и региональными командами программы "Лидеры развития инфраструктуры", отмечает директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко.

"Команды готовят проекты по созданию промышленных технопарков, где сроки окупаемости при базовом прогнозе варьируются от 10 до 15 лет. В связи с этим команды регионов, преимущественно, делают выбор в пользу получения инфраструктурных кредитов, так как это единственный инструмент, который дает длинные дешевые деньги, а точнее, кредит под три процента годовых на срок не менее 15 лет", - пояснил Шпиленко.

В рамках первого этапа отбора заявок штаб правительственной комиссии уже одобрил заявки 69 субъектам на сумму свыше 420 миллиардов рублей.

В рамках второго этапа заявки будут рассматриваться до 1 ноября 2021 года включительно.