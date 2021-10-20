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20.10.2021 09:58
Рубрика: Экономика

Собянин рассказал о переходе Москвы на зеленую энергетику

Текст: Максим Милославский

Переход на зеленую энергетику не должен осуществляться за счет доходов и благополучия людей. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем персональном блоге, где рассказал об энергоэффективных технологиях.

Фото: EPA
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При принятии ключевых решений в сфере энергетики, подчеркнул он, надо опираться на желания и стремления людей. "Когда энергетический переход, который мы видим в Европе, делается за счет людей, бизнеса, за счет их доходов, за счет их благополучия, на мой взгляд, это кардинально ошибочная история, - говорит Собянин. - Я считаю, что она неприемлема для нас абсолютно".

Мэр рассказал, что российская столица активно развивает рельсовый транспорт и создает самый большой в Европе парк электробусов. "Через шесть-семь лет вообще в Москве не будет дизельных автобусов, - отметил Собянин. - Это будет первый в мире крупный город, который полностью перейдет на электротранспорт".

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Москва продолжает финансировать проекты, призванные в том числе улучшить экологическую ситуацию.

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