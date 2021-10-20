В Москве приступили к высадке тюльпанов

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к высадке луковиц тюльпанов.

"Запланирована высадка почти 14 миллионов тюльпанов, работы завершатся до конца недели, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур, - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и городские общественные пространства".

После высадки цветники задекорируют разноцветной древесной щепой. Она поможет защитить луковицы от сильных морозов и послужит украшением цветников зимой.

По данным пресс-службы комплекса городского хозяйства, самые эффектные клумбы с луковичными расцветут в парке Победы на Поклонной горе, в сквере у кинотеатра "Орион", на территории ГКБ № 64, на Рублевском и Дмитровском шоссе, Ленинском проспекте и Проспекте Андропова.

Кстати, тюльпаны посадят разных сортов, среди которых "стронг голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красные "апельдорн", белые "роял вирджин" и нежно-розовые "шуга лав", распустятся к майским праздникам.