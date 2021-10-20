В Москве выпал первый снег

Вечером в среду, 20 октября, жители Москвы и городов Подмосковья увидели первый в этом осеннем сезоне снег.

О дебютном снегопаде в соцсетях сообщают жители Отрадного, Бибирева, Измайлова, Химок. Многие фотографируют и снимают на видео долгожданное природное явление в центре города. Правда, обращают внимание москвичи, снежный покров не образуется: снег тает, едва коснувшись земли.

В Гидрометцентре прогнозировали снегопад в Москве именно сегодня. В среду температура воздуха в столице составляет плюс 2-4 градуса, из-за ветра положительная температура ощущается как минусовая.