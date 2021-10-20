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20.10.2021 09:46
Рубрика: Общество

В Москве заработал бесплатный сервис по вывозу ненужного крупногабарита

Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Неделя № 240(8591)
Куда отдать ненужную старую ванну или неработающий холодильник? По существующим правилам владелец должен обеспечить их утилизацию.
Ненужный крупногабаритный мусор может не только отправиться на утилизацию, но и стать современным арт-объектом. Фото: EPA Ненужный крупногабаритный мусор может не только отправиться на утилизацию, но и стать современным арт-объектом. Фото: EPA
Ненужный крупногабаритный мусор может не только отправиться на утилизацию, но и стать современным арт-объектом. Фото: EPA

В большинстве столичных дворов нет специального контейнера под отработавшие свое крупногабаритные вещи. Чтобы москвичи не ломали головы, как избавиться от них, столичные власти запустили бесплатный сервис по вывозу бытовой техники и других отслуживших вещей. Как он работает, проверил корреспондент "РГ", решив сдать стиральную машину, стоявшую уже пару лет на балконе в качестве подставки для цветов.

Три шага до цели

Москвичи смогут найти работу на портале mos.ru

Впервые анонсировали сервис на прошлой неделе. На днях он заработал на портале mos.ru. В поисковой строке набираю "вывоз ненужных вещей". И тут же получаю ссылку: mos.ru/services/vyvoz/new/.

Далее открываю "Заявку на вывоз" и пошаговую инструкцию. Сделать нужно всего три шага, каждый из них четко прописан. Первый шаг - это указание адреса и время вывоза. Данные моего адреса автоматически заполнились из личного кабинета пользователя mos.ru. Если хозяин мусора, в отличие от меня, не зарегистрирован на портале или у него другой адрес, можно выбрать пункт "другой" и указать его, главное, чтобы это была территория столицы. Определяем нужный день вывоза. Мне предложили забрать хлам в тот же или любой другой день в течение ближайшей недели. Далее выбирают время приезда машины. Варианта три: с 9.00 до 21.00 в течение всего дня или с уточнением - первая половина дня до 15.00 или после этого времени. Выбираю вечер, мол, если что, муж поможет водителю вытащить машинку с балкона.

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Второй шаг - определяем категорию мусора: бытовая техника, металлические изделия. Первый вариант - это как у меня: стиральная машина, холодильник, газовая или электрическая плита. К металлическим изделиям отнесены чугунная ванна, железная дверь, аккумуляторы или автомобиль. При вывозе ванны сайт подскажет, что ее необходимо самостоятельно демонтировать до приезда специалистов. В случае с газовой плитой появится напоминание, что демонтировать плиту может только специальная газовая служба и заберут плиту только после того, как ее отключат от газопровода. Если в утиль поедет автомобиль, хозяин должен будет представить документ, подтверждающий право собственности, чтобы случайно не увезти чужую, мешающую во дворе машину. К самой заявке никакие документы прикреплять не нужно. Всего вещей не должно быть больше двадцати единиц.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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И последний, третий шаг - завершение оформления заявки: телефон для связи. Нажимаю кнопку "подать заявку". Тут же на электронную почту, привязанную к личному кабинету на портале mos.ru, получаю письмо о том, что подана заявка и ее статус: "в обработке". В течение часа со мной связалась оператор. Она сообщила время прибытия авто. Отменить заявку можно в личном кабинете на портале mos.ru.

Как рассказал "РГ" замруководителя ГКУ "Новые технологии управления" Илья Демин, услуга работает в тестовом режиме до 25 октября. "Заявки уже принимают, их обслуживают", - подчеркнул он. Ближе к вечеру, как и говорила оператор, раздался звонок в дверь. Водитель еще в дверях представился: сервис "Вывоз ненужных вещей" и протянул документ с моей заявкой, попросив расписаться. Затем унесли машинку с моего балкона в свою газель.

Со временем планируется включить в этот перечень и вывоз ненужной мебели.

Компетентно

Сергей Тушев, сооснователь столичного экоцентра "Сборка" и экоактивист:

Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
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- Хорошо, что город занялся вопросом сбора крупногабаритного мусора. Сервис поможет избавить город от несанкционированных свалок, портящих экологию. Но у проекта есть один минус, все собранное планируется утилизировать, а не перерабатывать. Хотя тот же электрохлам можно переработать. К нам в "Сборку" москвичи ежедневно привозят ненужные старые телевизоры, холодильники, магнитофоны. Все собранное мы разбираем и передаем на профильные предприятия. Например, вынутые из электротехники металлы снова возвращаются в оборот. Вторичный пластик от электрохлама востребован у производителей тары, труб, скамеек, подоконников. Толстое стекло от телевизоров с кинескопами передается на стекольные заводы для переплавки. Но у нас небольшая компания, и в месяц к нам привозят не более 4 тонн электрохлама. В городском масштабе такая работа была бы более ощутима для экологии города.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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