В Подмосковье изъяли 27 килограммов наркотиков

Крупную партию наркотиков полицейские изъяли, получив оперативную информацию. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что автомобиль наркодилера был остановлен в Ленинском районе возле одного из домов в деревне Мисайлово.

В автомашине обнаружены 27 свертков с веществом темно-зеленого цвета, весом около 27 килограммов.

Исследование показало, что в 11 свертках находится наркотическое средство - гашиш общим весом более 10 килограммов. Остальные пакеты тоже отправлены на экспертизу. Задержан и взят под стражу 30-летний мужчина.