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20.10.2021 17:18
Рубрика: Экономика

В Москве появится станция D2 "Площадь трех вокзалов"

Текст: Ирина Огилько

Название станции доверили выбрать москвичам, зарегистрированным на портале "Активный гражданин". Наибольшее количество голосов набрал вариант - "Площадь трех вокзалов". Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Фото: Сергей Михеев
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Новая станция появится на D2 у Комсомольской площади. Всего в голосовании приняли участие более 235 тыс. человек, это одно из самых популярных голосований по количеству участников. Из них 52 процента проголосовали за "Площадь трех вокзалов", за "Каланчевскую" отдали свои голоса 39 процентов. И лишь 9% голосов набрал вариант - "Это должны решать специалисты". Станция откроется в 2023 году, на ней будут останавливаться поезда следующие по второму Московскому диаметру, а со временем она начнет принимать поезда и четвертого диаметра. "Площадь транспортного хаба превысит 4,5 тыс. квадратных метра и к 2024 году пассажиропоток здесь вырастет до 32 тыс. человек в сутки", - объяснил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

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