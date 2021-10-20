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20.10.2021 02:36
Рубрика: Происшествия

В торговом центре под Воронежем прогремел взрыв

Взрыв без возгорания произошел в торговом центре "Атлас", расположенном в городе Павловск Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: https://vk.com/typical_izhev
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В местной больнице рассказали, что на место ЧП прибыла бригада скорой помощи. Пострадавших нет. "Внутрь мы не заходили, но, говорят, есть разрушения", - цитирует ТАСС представителя медучреждения.

По данным СМИ, взрыв прогремел в 23:36. Из ТЦ никого не эвакуировали. На вопрос, насколько сильно пострадало здание, сотрудник расположенного рядом с торговым центром отеля ответил: "немного". "Так, разворотило окна", - приводит слова очевидца информационное агентство.

"Взрыв произошел в офисе нашей управляющей компании", - рассказал диспетчер УК "Атлас инженеринг".

В ТЦ "Атлас" находятся магазины, а также парикмахерская, салон связи, отделение банка.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

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