В устав Калуги внесены изменения

19 октября состоялось совместное заседание комитетов городской думы под председательством Константина Сотскова. Парламентарии поддержали предложения по корректировке устава Калуги.

Согласно поправкам, органам местного самоуправления предоставляется право на осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, а также предусматривается возможность создания специализированных организаций на основе государственно- или муниципально-частного партнерства.

Органы местного самоуправления наделяются полномочиями по выявлению правообладателей объектов недвижимости и внесению сведений о них в ЕГРН.

Также в Уставе будут прописаны ограничения для замещения муниципальных должностей, связанные с наличием гражданства иностранного государства или вида на жительство.

Были одобрены сделки муниципальным предприятиям "Управление калужского троллейбуса" и "Калугатеплосеть", связанные с закупкой амортизаторов, стальных фланцев, чугунных задвижек, чековой термоленты, ремонтными работами и проведением экспертизы.

Депутаты рассмотрели отчеты о реализации муниципальных программ. В рамках программы "Экономическое развитие" 2 миллиона рублей предоставлено в виде субсидий бизнес-инкубаторам. Для ведения предпринимательской деятельности 45 организациям предоставлено в аренду 79 помещений общей площадью более 6200 кв. метров.

На реализацию программы "Развитие сельского хозяйства" из городского бюджета выделено 2 млн. 450 тысяч рублей. Сельхозпроизводителям предоставлены субсидии на приобретение элитных семян и компенсации части затрат на реализованное молоко.

"В ходе посевной кампании возникли серьезные проблемы из-за погодных условий, предусмотрены ли дополнительные меры поддержки сельхозпроизводителей?", - поинтересовался глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

По словам начальника управления экономики Владимира Васина, меры поддержки, которые позволят аграриям закупить посевной материал и обновить парк техники, планируется предоставить в 2022 году. Управление также постарается изыскать дополнительные ресурсы в текущем году, но возможности городского бюджета в настоящее время ограничены.

"Начинается работа над бюджетом Калуги на 2022 год, необходимые средства нужно будет включить в проект бюджета", - подчеркнул Юрий Моисеев.