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20.10.2021 10:30

В устав Калуги внесены изменения

19 октября состоялось совместное заседание комитетов городской думы под председательством Константина Сотскова. Парламентарии поддержали предложения по корректировке устава Калуги.
Фото: Калужская гордума Фото: Калужская гордума
Фото: Калужская гордума

Согласно поправкам, органам местного самоуправления предоставляется право на осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, а также предусматривается возможность создания специализированных организаций на основе государственно- или муниципально-частного партнерства.

Фото: Калужская гордума
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Органы местного самоуправления наделяются полномочиями по выявлению правообладателей объектов недвижимости и внесению сведений о них в ЕГРН.

Также в Уставе будут прописаны ограничения для замещения муниципальных должностей, связанные с наличием гражданства иностранного государства или вида на жительство.

Были одобрены сделки муниципальным предприятиям "Управление калужского троллейбуса" и "Калугатеплосеть", связанные с закупкой амортизаторов, стальных фланцев, чугунных задвижек, чековой термоленты, ремонтными работами и проведением экспертизы.

Депутаты рассмотрели отчеты о реализации муниципальных программ. В рамках программы "Экономическое развитие" 2 миллиона рублей предоставлено в виде субсидий бизнес-инкубаторам. Для ведения предпринимательской деятельности 45 организациям предоставлено в аренду 79 помещений общей площадью более 6200 кв. метров.

На реализацию программы "Развитие сельского хозяйства" из городского бюджета выделено 2 млн. 450 тысяч рублей. Сельхозпроизводителям предоставлены субсидии на приобретение элитных семян и компенсации части затрат на реализованное молоко.

"В ходе посевной кампании возникли серьезные проблемы из-за погодных условий, предусмотрены ли дополнительные меры поддержки сельхозпроизводителей?", - поинтересовался глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

По словам начальника управления экономики Владимира Васина, меры поддержки, которые позволят аграриям закупить посевной материал и обновить парк техники, планируется предоставить в 2022 году. Управление также постарается изыскать дополнительные ресурсы в текущем году, но возможности городского бюджета в настоящее время ограничены.

"Начинается работа над бюджетом Калуги на 2022 год, необходимые средства нужно будет включить в проект бюджета", - подчеркнул Юрий Моисеев.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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