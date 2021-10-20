В устав Калуги внесены изменения

Согласно поправкам, органам местного самоуправления предоставляется право на осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, а также предусматривается возможность создания специализированных организаций на основе государственно- или муниципально-частного партнерства.
Органы местного самоуправления наделяются полномочиями по выявлению правообладателей объектов недвижимости и внесению сведений о них в ЕГРН.
Также в Уставе будут прописаны ограничения для замещения муниципальных должностей, связанные с наличием гражданства иностранного государства или вида на жительство.
Были одобрены сделки муниципальным предприятиям "Управление калужского троллейбуса" и "Калугатеплосеть", связанные с закупкой амортизаторов, стальных фланцев, чугунных задвижек, чековой термоленты, ремонтными работами и проведением экспертизы.
Депутаты рассмотрели отчеты о реализации муниципальных программ. В рамках программы "Экономическое развитие" 2 миллиона рублей предоставлено в виде субсидий бизнес-инкубаторам. Для ведения предпринимательской деятельности 45 организациям предоставлено в аренду 79 помещений общей площадью более 6200 кв. метров.
На реализацию программы "Развитие сельского хозяйства" из городского бюджета выделено 2 млн. 450 тысяч рублей. Сельхозпроизводителям предоставлены субсидии на приобретение элитных семян и компенсации части затрат на реализованное молоко.
"В ходе посевной кампании возникли серьезные проблемы из-за погодных условий, предусмотрены ли дополнительные меры поддержки сельхозпроизводителей?", - поинтересовался глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.
По словам начальника управления экономики Владимира Васина, меры поддержки, которые позволят аграриям закупить посевной материал и обновить парк техники, планируется предоставить в 2022 году. Управление также постарается изыскать дополнительные ресурсы в текущем году, но возможности городского бюджета в настоящее время ограничены.
"Начинается работа над бюджетом Калуги на 2022 год, необходимые средства нужно будет включить в проект бюджета", - подчеркнул Юрий Моисеев.