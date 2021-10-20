В Воронежской области увеличат расходы на лекарства для льготников

Почти 24 миллиарда рублей планируют направить на развитие здравоохранения региона в 2022 году. Такая сумма должна быть заложена в проект бюджета, который депутаты воронежской облдумы до 29 октября будут обсуждать с представителями исполнительных органов власти.

Одной из первых стала встреча по вопросам финансирования медицины и охраны здоровья граждан. В ней участвовал вице-спикер облдумы, председатель комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков, его заместители Александр Вериковский и Елена Губина, а также глава думского комитета по охране здоровья Иван Мошуров.

Как сообщил первый заместитель руководителя департамента здравоохранения региона Олег Минаков, в 2022 году потребуется выделить дополнительные средства (сверх запланированных 24 миллиардов) на лекарственное обеспечение региональных льготников, воронежцев с редкими (орфанными) заболеваниями и диабетиков. Среди приоритетов также обновление оборудования, реконструкция объектов здравоохранения и закупка автомобилей скорой помощи для перевозки детей.

Иван Мошуров напомнил, что ранее воронежские депутаты обращались в Госдуму, минздрав и минфин с законодательной инициативой, предлагая оплачивать дорогостоящее лечение орфанных (редких) заболеваний из федерального бюджета. Сейчас решено актуализировать данное обращение в связи с избранием нового состава нижней палаты парламента РФ.

Депутаты облдумы поинтересовались планами строительства и капитального ремонта объектов здравоохранения. Олег Минаков отметил, что долгостроев медицинского профиля в Воронежской области нет. По текущим объектам строительства есть вопросы в связи с подорожанием материалов, несвоевременным выставлением счетов и другими обстоятельствами, но работы идут, и угрозы "заморозки" проектов нет. До конца 2021 года будет введено в строй семь модульных ФАПов в сельской местности.

Представитель облздрава рассказал, что почти восемь из десяти тысяч коек в больницах Воронежской области уже перепрофилировано для работы с пациентами с COVID-19. Нагрузка на медицинские учреждения возросла на порядок, возник серьезный дефицит специалистов.

Фото: Воронежская областная Дума

- Вся необходимая работа ведется, хоть и с перенапряжением сил. Средства на нужды, связанные с борьбой с ковидом, выделяются очень быстро. Между внесением предложений и выделением денег иногда проходит около трех дней, в обычном режиме рассмотрение наших заявок могло занимать гораздо больше времени, - подчеркнул Олег Минаков.

В ходе рабочей встречи было названо несколько сельских объектов здравоохранения, которые нужно оперативно включить в адресные программы. Решение будут искать в рамках осенней сессии облдумы.

Консультации по вопросам формирования бюджета на предстоящие три года продолжатся.

- Итогом должно стать консолидированное мнение парламентариев и исполнительных органов власти об объемах финансирования всех сфер региона. Каковы бы ни были внешние факторы, бюджет должен быть направлен на развитие области. Приоритетом по-прежнему остается повышение качества жизни граждан, улучшение демографической ситуации, экономический рост и создание рабочих мест, - подчеркнул председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.