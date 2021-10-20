Во Владимирской области обсудили проблемы развития физкультуры и спорта

19 октября в Суздале министр спорта РФ Олег Матыцин и врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев встретились со спортивной общественностью региона.

Во встрече с руководителями спортивных учреждений, тренерами, спортсменами, активистами общественных организаций приняли участие депутат Госдумы Дмитрий Свищев, директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Георгий Брюсов, президент Федерации лыжных гонок России, глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе, президент ассоциации "Новая лига" Екатерина Селяметова, директор департамента физической культуры и спорта Владимирской области Алексей Сипач и председатель комиссии по физической культуре и спорту областной Общественной палаты, вице-президент Всероссийской федерации спортивного ориентирования Владимир Горин.

По словам Александра Авдеева, интерес к спорту на Владимирской земле никогда не угасал: почти половина жителей области регулярно занимаются спортом.

- Уровень обеспеченности спортивными объектами у нас составляет почти 70 процентов. Регион силен не только массовым спортом, но и серьезными успехами в спорте высоких достижений. Культивируется много традиционных видов спорта, при этом появляются и новые. Недавний пример - развитие керлинга в Муроме. Только совершенствуясь и открывая новые границы, мы сможем конкурировать с другими регионами и даже странами, - уверен врио губернатора.

Рабочая встреча в формате открытого микрофона позволила региональным кураторам спорта поднять острые вопросы, требующие не только участия профильного министерства, но и гармонизации федерального законодательства в сфере спорта, физической культуры и образования. Были затронуты темы лицензирования спортшкол, реконструкции существующих спортивных объектов, многие из которых не видели капремонта с советских времен, создания региональных центров подготовки спортивного резерва, защиты прав спортсменов при антидопинговых процедурах.

Владимирские тренеры аргументировали необходимость увеличения целевого федерального финансирования для организации поездок талантливых спортсменов на международные соревнования. Сейчас эта миссия лежит в основном на плечах регионов. Олег Матыцин поручил проработать этот вопрос. Кроме того, министр сообщил, что в федеральном бюджете на следующую трехлетку отдельно выделено такое важное направление, как развитие студенческого спорта: сначала в отраслевых, а затем и во всех остальных вузах планируется создавать центры спортивной подготовки и массово развивать студенческие спортивные лиги.

Участники встречи поблагодарили Минспорта России за введение социального налогового вычета за занятия спортом. Несмотря на то, что новшество начнет действовать с 2022 года, уже сейчас идут позитивные отклики от населения. Профессиональные спортсмены уверены, что эта инициатива обязательно повысит вовлеченность граждан в занятия физкультурой и активным отдыхом.

- Политика, проводимая во Владимирской области, направлена на максимальное вовлечение людей в занятия спортом, - подчеркнул Олег Матыцин. - Есть большие достижения в сфере олимпийского, паралимпийского движения, созданы хорошие спортшколы, уровень обеспеченности спортивными объектами достаточно высок. Сегодня мы убедились в очень серьезном настрое руководства области на дальнейшее развитие отрасли.

Глава Минспорта заявил о заинтересованности ведомства в том, чтобы каждый регион был "таким же крепким и самодостаточным", и заверил, что министерство обязательно останется надежным партнером Владимирской области в реализации всех программ.

Кстати

Олег Матыцин вручил владимирским спортсменам ведомственные награды. Бронзовому призеру XVI Паралимпийских летних игр в пауэрлифтинге Вере Муратовой присвоено звание "Заслуженный мастер спорта России". За большие успехи и достижения в сфере физической культуры и спорта Почетной грамотой Министерства спорта РФ награжден учитель физкультуры лицея № 14 города Владимира Алексей Носов.

От главы региона Александра Авдеева памятные подарки получила владимирская семья Байковых, которая в этом году стала победителем регионального этапа всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди семейных команд. А на всероссийских состязаниях, только что прошедших в Кисловодске, Байковы заняли 12-е место. Младший в этой спортивной семье - сын Виктор - установил три фестивальных рекорда. К слову, с 2019 года мальчик является рекордсменом в категории "Самое продолжительное удержание планки (упражнение)" с результатом 64 минуты. Этот факт официально занесен в Книгу рекордов России.