Вокзал в Иванове назвали самым красивым в РФ

Лучшие железнодорожные вокзалы страны определили читатели мужского журнала GQ. Издание устроило онлайн-голосование в рамках премии Travel Awards. Первое место в народном рейтинге занял вокзал в Иванове. Это крупнейший объект такого рода в России, построенный в стиле конструктивизм. Лауреатами премии стали вокзалы в Шуе и Москве (Казанский).

"Советский конструктивизм - драгоценность, которую нужно беречь как зеницу ока. В процессе реставрации вокзала в Иванове, построенного в 1929-1933 годах по проекту архитектора-авангардиста Владимира Каверинского, удалось совместить первозданный дизайн и новые технологии: тут мирно уживаются метлахская плитка и USB-порты в деревянных скамьях", - пояснили в журнале.

Реконструкцию вокзала провели в 2018-2020 годах, найдя компромисс между первоначальным замыслом и поздними архитектурными наслоениями, которые сами по себе стали памятником советской эпохи. Работы обошлись в 1,2 миллиарда рублей. Проект реставрации вышел в финал нескольких всероссийских и международных премий.

В синем зале сохранили насыщенный цвет стен, привнесенный в 1950-х, восстановили большие витражи, элементы декора из гипса и пол из разноцветной плитки. Деревянное покрытие потолка, колонн и стен заменили на похожее, но из негорючих материалов. Колонны украсили принтами ивановских агитационных ситцев.

В красном зале и переходах остались некоторые яркие элементы, привнесенные в 1980-х, в том числе мозаичные панно. Потолок покрыт пластинами анодированного алюминия. В центре зала выгравирован символ Олимпиады-80. Его поместили под стекло и подсветили.

В августе в Иванове открылась первая в РФ арт-резиденция на железнодорожном вокзале. Там проводят выставки и другие культурные мероприятия.

Посетить оба ивановских вокзала можно при самостоятельных поездках либо в рамках экскурсионных туров

Не менее интересен Шуйский вокзал, построенный в 1896 году в русском стиле. Он тоже был открыт после реконструкции в прошлом году. За 57 миллионов рублей строители привели объект в порядок, и теперь гости города могут представить себя путешественниками XIX века, не отрываясь от привычного комфорта. Здание сделано из кирпича и бревен, обитых тесом. Карнизы, окна и края кровли отделаны ажурной резьбой. Над входом высится изящная башенка с часами и шпилем. Внутри лепнина на потолках, люстра под старину. До последнего времени туалетов в здании не было - теперь есть даже кабинки для маломобильных пассажиров. На перроне - стильные фонари и скамейки, кованые урны и железнодорожный колокол.

Посетить оба ивановских вокзала можно при самостоятельных поездках либо в рамках экскурсионных туров по региону. В январе для гостей устраивают особое приключение. Из Иванова в Шую и обратно пускают ретро-поезд, расписание которого составлено с учетом событий фестиваля "Русское Рождество". В 2021-м путешественники ехали в вагонах "Рускеальского экспресса" (в высокий сезон он ходит к достопримечательностям Карелии), где воссозданы интерьеры конца XIX - начала XX века. Во главе состава пыхтел советский паровоз П-36 послевоенного выпуска.

Тем временем

Сеть пригородных маршрутов, которые свяжут Курск, Воронеж и Белгород по железной дороге, планируют запустить к 80-летию победы в Курской битве. Юбилей отметят в 2023 году. Электрички позволят быстро перемещаться между памятными местами и музеями, расположенными в областных и районных центрах Черноземья. Для реализации проекта потребуется, в числе прочего, отремонтировать залы ожидания на станциях. Также железнодорожники обещают продолжить обновление вагонов.