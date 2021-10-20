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20.10.2021 13:53

Воронежская область вошла в топ-10 по развитию конкуренции на рынках

Снижение отпускных цен на лекарства и тарифов на услуги связи, развитие аптечной сети и нестационарной торговли стали весомыми результатами борьбы с монополизмом в экономике РФ. Какие задачи ставятся в этой сфере на федеральном уровне, и чего удается достичь в Воронежской области, обсудили на рабочей встрече председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов и глава УФАС Денис Чушкин.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Одной из основных тем обсуждения стала реализация национального плана развития конкуренции. В 2018-2020 годах в России снизили свыше тысячи предельных отпускных цен на лекарственные препараты (в среднем на 40 процентов). Тарифы на услуги сотовой связи уменьшились на порядок благодаря отмене национального и внутрисетевого роуминга. Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти снизилось вдвое по сравнению с 2017 годом.

Фото: Воронежская областная Дума
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По итогам 2020 года Воронежская область заняла десятое место в федеральном рейтинге по уровню содействия развитию конкуренции.

Новый национальный план на 2021-2025 годы был утвержден 2 сентября. В нем заданы цели по 15 приоритетным отраслям экономики. Так, к концу 2025 года доля частных организаций на рынках розничной торговли лекарствами и медицинскими изделиями должна составить не менее 70 процентов, в строительстве - не менее 91. Запланировано увеличение количества нестационарных торговых объектов и мест под них не менее чем на 10 процентов. Предусмотрено установление 20-процентной квоты для малого бизнеса в конкурсах на установку и размещение наружных рекламных конструкций.

В Воронежской области уже разрабатываются региональные планы мероприятий по развитию конкуренции до 2025 года. Их предстоит утвердить до конца декабря.

Денис Чушкин сообщил, что управление ФАС по региону ежедневно проводит мониторинг цен на товары по 24 социально значимым позициям, включая хлебобулочные изделия, мясные продукты, овощи и некоторые фрукты. Ведется разъяснительная работа с бизнесом, а также сбор и анализ информации, которая может говорить о признаках недобросовестного поведения торговых фирм.

Руководитель антимонопольного управления особо выделил изменения, произошедшие за последнее время в сфере госзакупок. Сокращены сроки проведения процедур и объем информации, которую необходимо указывать в составе заявки. Установлен предельный срок оплаты по госконтракту.

На особом контроле ФАС находятся закупки в рамках национальных проектов. Управление по Воронежской области ежемесячно проводит не менее пяти внеплановых проверок по таким торгам. Особое внимание уделяется закупкам лекарств и питания. За неисполнение обязательств по поставке мяса, рыбы, овощей, фруктов и других продуктов в 2020-2021 годах в "черный список" включили 102 поставщиков.

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