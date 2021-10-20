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20.10.2021 02:22
Рубрика: Экономика

Дальневосточники вновь могут купить льготные авиабилеты

Текст: Татьяна Дмитракова (ДФО)
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8590)
Вчера национальный перевозчик объявил о своем долгожданном шаге. "Аэрофлот" возобновил продажу билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа", - сообщила авиакомпания на своем официальном сайте.

Это уже не первая "взлет-посадка" продаж. Напомним, в январе льготные билеты, предназначавшиеся на целый год, расхватали за 11 дней. Правительство РФ изыскало финансы, и 12 февраля стартовала вторая волна продаж. Но опять недолгая. С 19 августа авиаперевозчики, получив дополнительные средства, вновь открыли "субсидию". "Аэрофлот" даже на четверть снизил цену против обозначенной в постановлении правительства: предлагал билеты на рейсы до Москвы по 7650 рублей вместо 10 200 (в одну сторону) для взрослых, а для детей до 12 лет - по 5740 рублей. Квоту исчерпали за месяц. Как подсчитали в Росавиации, совершить полет по сниженному тарифу смогли около 450 тысяч человек.

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы/ТАСС
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И вот новый транш. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на обеспечение авиаперелетов для жителей Дальневосточного федерального округа. Прежде всего это рейсы в Москву из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока и Петропавловска-Камчатского. Направленных на эти цели 490 миллионов рублей должно хватить на 50 тысяч пассажиров.

- К восьми утра я приехала в агентство "Аэрофлота". Была первой и ...единственной, кто жаждал заполучить льготный билет, - поделилась жительница Владивостока Полина Комогорцева. Не было ажиотажа и в других местах. По словам руководителя хабаровского турагентства Евгения Калугина, принимающего предварительные заявки на субсидированные авиабилеты, сейчас их чуть более сотни, и в основном от клиентов, планирующих улететь в декабре и вернуться в январе".

Справка "РГ"

На авиабилеты для льготных категорий населения (пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, граждан до 23 лет) на 2021 год первоначально было выделено 5,8 миллиарда рублей. 22 января распоряжением главы кабинета Михаила Мишустина на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальневосточного федерального округа было направлено дополнительно пять миллиардов рублей. Теперь льготой могли воспользоваться все граждане, имеющие регистрацию на территории ДФО, - это определено постановлением правительства РФ N 84 от 30 января 2021 года.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин поручил создать систему, которая позволит каждый год автоматически выделять субсидии на льготные перевозки с Дальнего Востока.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт ДФО

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