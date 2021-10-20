Два жителя Забайкалья незаконно вырубили лес на 4 млн рублей

В Забайкальском крае полицейские задержали двух мужчин, которые незаконно вырубили более 200 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Орудовали лесорубы в 25 километрах от поселка Баляга. Следы их незаконной деятельности обнаружили работники лесничества во время рейда и сразу вызвали на место полицейских. Подозреваемых нашли быстро, ими оказались двое жителей Баляги.

Как пояснили в пресс-службе, в общей сложности мужчины успели срубить 52 лиственницы и 174 сосны, причинив ущерб лесному фонду на четыре миллиона рублей. Как оказалось, разрешение на вырубку на арендуемом участке у задержанных было, однако из-за размытой дороги они не смогли туда доехать и поэтому начали пилить деревья на соседнем.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений. Часть заготовленной древесины изъяли.