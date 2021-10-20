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20.10.2021 04:16
Рубрика: Общество

Вулкан Карымский выбросил столб пепла высотой 4 километра

Текст: Ольга Коваль

На Камчатском полуострове вновь активизировался вулкан Карымский. В этот раз исполин выбросил пепловый столб на высоту четыре километра над уровнем моря. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.

Фото: AP
На Канарах обрушился склон извергающегося вулкана

Шлейф от извержения протянулся на 89 километров в северо-восточном направлении в сторону Кроноцкого залива.

Как уточнили в краевом главке МЧС, на пути движения пеплового облака населенных пунктов нет. Пеплопадов в поселках не наблюдается.

Выброс угрозы для авиации не представляет, поскольку воздушные трассы вблизи вулкана не проходят.

Справка "РГ"

Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние 100 лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.

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