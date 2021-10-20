Вулкан Карымский выбросил столб пепла высотой 4 километра

На Камчатском полуострове вновь активизировался вулкан Карымский. В этот раз исполин выбросил пепловый столб на высоту четыре километра над уровнем моря. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.

Шлейф от извержения протянулся на 89 километров в северо-восточном направлении в сторону Кроноцкого залива.

Как уточнили в краевом главке МЧС, на пути движения пеплового облака населенных пунктов нет. Пеплопадов в поселках не наблюдается.

Выброс угрозы для авиации не представляет, поскольку воздушные трассы вблизи вулкана не проходят.

Справка "РГ"

Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние 100 лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.