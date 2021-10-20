Матвиенко: По вакцинации нужно достучаться до каждого человека

В вопросах вакцинации от коронавируса необходимо достучаться до каждого человека, убеждена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Надо достучаться до каждого человека, чтобы он понял ответственность за сохранение своего здоровья и здоровья своих близких... От вакцинации по всей территории России зависит общий результат", - сказала Матвиенко во время "правительственного часа" на заседании Совфеда, обращаясь к руководству Камчатского края.

Спикер верхней палаты парламента обратила внимание на то, что ситуация с ковидом непростая в целом по стране. При этом во многих регионах, в том числе и на Камчатке, уровень вакцинации низкий.

"Все есть, все условия созданы, вакцин в стране достаточно. В Камчатском крае созданы условия для доступности вакцин. Больше говорите с людьми. Пусть говорят врачи, пусть говорят специалисты", - подчеркнула законодатель.