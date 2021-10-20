На Чукотке построят аэромост через Анадырский лиман

Новости

Аморальные поступки стали основной причиной увольнения россиян 10:35
В Литве антимасочник выстрелил в охранника магазина 10:32
Держатели карточек БЕЛКАРТ смогут переводить деньги на карты "Мир" 10:22
Врач Коммунарки описал портрет типичного пациента с COVID-19 10:11
В Москве уменьшилось число погибших в авариях с участием такси 10:03
Собянин рассказал о переходе Москвы на зеленую энергетику 09:58
Овечкин стал четвертым россиянином, отыгравшим 1200 матчей в НХЛ 09:56
Скончался композитор Владимир Михайлов 09:53
Сергей Безруков заразился коронавирусом 09:44
Ученые МЧС разработают ГОСТы для экстремальной робототехники 09:37
На Ставрополье введут обязательную вакцинацию от коронавируса 09:36
В Роспотребнадзоре рассказали, как подготовиться к вакцинации 08:53
На Украине сообщили об энергетической катастрофе 08:30
Не менее 14 сирийских военных погибли в результате взрыва в Дамаске 08:24
Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии на производстве 08:23
Российские регионы получат новые инфраструктурные кредиты 08:10
Прокуратура начала проверку после вынужденной посадки самолета в Якутии 07:47
Синоптики предупредили о снеге с дождем в Москве 07:35
Вирусолог Тимаков предложил продлить школьные каникулы из-за COVID-19 07:30
Очевидцы сообщили о мощном взрыве в столице Афганистана 07:21
Эксперт Мария Долгова рассказала, какие товары не будут дорожать 07:16
Землетрясение подняло со дна океана затонувшие при Иводзиме японские суда 07:07
Компания Facebook сменит название 06:10
У беременных после первой дозы вакцины от COVID-19 антител немного 05:20
Трампа возмутил демонтаж статуи президента Джефферсона в Нью-Йорке 04:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
20.10.2021 10:16
Рубрика: Экономика

На Чукотке построят аэромост через Анадырский лиман

Текст: Александр Филимоненко

Уникальная канатная дорога соединит Анадырь и поселок Угольные Копи, где находится главная воздушная гавань Чукотки, сообщила пресс-служба губернатора автономного округа.

Во Владивостоке восстановили поврежденный тягачом железнодорожный мост

Столицу Чукотки и аэропорт разделяет Анадырский лиман, поэтому авиапассажиров туда и обратно доставляют катером или на пароме, по ледовой переправе, а в межсезонье - вертолетом. Ежегодно через лиман переправляется около 60 тысяч человек.

- Мы работаем над проблемой переправы через акваторию Анадырского лимана традиционными способами. Но есть и фундаментальное решение - строительство аэромоста и канатной дороги. Разработан механизм ДВ-концессии, - отметил губернатор региона Роман Копин.

Одна из компаний получила статус резидента Арктической зоны России для реализации проекта по строительству аэромоста на Чукотке. По словам ее гендиректора Александра Филиппова, протяженность канатной дороги составит 7,6 тысячи метров.

- Такие перевозки станут более выгодными для пассажиров: билет в одну сторону будет стоить приблизительно 500 рублей. Для сравнения: частная переправа на судне на воздушной подушке обойдется примерно в три тысячи. Одна кабина вмещает до 35 человек, всего их будет четыре. Время в пути займет не более 25-30 минут, - отметил Александр Филиппов.

По аэромосту предполагается перевозить не только людей, но и грузы - до трех тонн в одну кабину. У канатной дороги будет шесть опор высотой от 60 до 110 метров.

По предварительной оценке, стоимость инвестиций в проект может составить порядка 3,8 миллиарда рублей. Все работы по возведению аэромоста займут три года - один уйдет на проектирование объекта и еще два - на строительство канатной дороги и сопутствующей инфраструктуры.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Анадырь

Главное сегодня

Путин не планирует специального обращения к россиянам из-за COVID-19
Минэнерго объяснило рост цен на дизельное топливо на бирже
Не менее 14 сирийских военных погибли в результате взрыва в Дамаске
Агенты ФБР покинули дом родственников Дерипаски в Нью-Йорке
Сергей Безруков заразился коронавирусом
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
В ПФР рассказали, как получить страховую пенсию