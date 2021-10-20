На Чукотке построят аэромост через Анадырский лиман

Уникальная канатная дорога соединит Анадырь и поселок Угольные Копи, где находится главная воздушная гавань Чукотки, сообщила пресс-служба губернатора автономного округа.

Столицу Чукотки и аэропорт разделяет Анадырский лиман, поэтому авиапассажиров туда и обратно доставляют катером или на пароме, по ледовой переправе, а в межсезонье - вертолетом. Ежегодно через лиман переправляется около 60 тысяч человек.

- Мы работаем над проблемой переправы через акваторию Анадырского лимана традиционными способами. Но есть и фундаментальное решение - строительство аэромоста и канатной дороги. Разработан механизм ДВ-концессии, - отметил губернатор региона Роман Копин.

Одна из компаний получила статус резидента Арктической зоны России для реализации проекта по строительству аэромоста на Чукотке. По словам ее гендиректора Александра Филиппова, протяженность канатной дороги составит 7,6 тысячи метров.

- Такие перевозки станут более выгодными для пассажиров: билет в одну сторону будет стоить приблизительно 500 рублей. Для сравнения: частная переправа на судне на воздушной подушке обойдется примерно в три тысячи. Одна кабина вмещает до 35 человек, всего их будет четыре. Время в пути займет не более 25-30 минут, - отметил Александр Филиппов.

По аэромосту предполагается перевозить не только людей, но и грузы - до трех тонн в одну кабину. У канатной дороги будет шесть опор высотой от 60 до 110 метров.

По предварительной оценке, стоимость инвестиций в проект может составить порядка 3,8 миллиарда рублей. Все работы по возведению аэромоста займут три года - один уйдет на проектирование объекта и еще два - на строительство канатной дороги и сопутствующей инфраструктуры.