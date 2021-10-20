На Колыме закроют предприятия, где привиты меньше 60% сотрудников

В Магаданской области временно приостановят работу предприятия, где от COVID-19 не привиты до 60 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой слова губернатора региона Сергея Носова.

Губернатор пообещал подписать соответствующее распоряжение уже сегодня.

"Предприятия, которые не выполнили постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации, временно приостановят работу. Это не отрасли, это отдельные учреждения. Мы планируем также вводить QR-коды", - сказал он.

Обязательную вакцинацию для ряда граждан в Магаданской области ввели в конце июля. Согласно постановлению главного санитарного врача, вакцинации подлежат работники здравоохранения, образования, соцзащиты, торговли, транспорта, общепита и сферы услуг. Также привиться будут обязаны госслужащие, сотрудники детских центров, учреждений культуры, экипажи рыбопромысловых судов и прочие категории граждан.

Отмечается, что в обязательном порядке вакцинацию должны пройти не менее 60 процентов работников в данных сферах. Первую прививку они обязаны сделать до 20 августа, а вторую - до 15 сентября.