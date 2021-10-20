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20.10.2021 09:50
Рубрика: Общество

Река в Биробиджане покрылась льдом в виде пиццы

Текст: Дина Непомнящая

Река Бира в столице Еврейской автономной области покрылась необычным льдом. По воде плавают замерзшие круги. Местные жители выкладывают в социальные сети фото и видео.

Фото: t.me/ACityThatSmog
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"Вся Бира в пицце", - прокомментировала происходящее на своей странице в Instagram горожанка Светлана Жуйкова.

Круглый лед биробиджанцы также сравнивают с блинчиками. Большинство очевидцев необычное природное явление просто удивляет и забавляет, но некоторые заподозрили неладное. Появились слухи, что в воду попала нефть, которая обычно образует маслянистые круги на воде.

- Мы взяли "блин", растопили. Наличия нефтепродуктов в нем не было, pH в норме. Никакой угрозы водоему не обнаружено, - сообщила KP.Ru начальник гидрометеобюро "Биробиджан" Елена Чернобровина.

Она также рассказала, что на самом деле такой лед появляется из-за резких перепадов температур, когда вода в реке теплее, чем на поверхности. Благодаря этому вода насыщается кислородом, и появляется пена, позже застывающая "блинчиками". В Биробиджане подобное чудо природы наблюдают впервые.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Биробиджан

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