На Сахалине рейсовый автобус попал в ДТП

В Долинском районе Сахалинской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в котором пострадали два человека, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

Авария случилась в среду утром на трассе Долинск - Быков. В районе третьего километра водитель Honda CR-V выехал на полосу встречного движения, но не справился с управлением, в результате чего машина налетела на барьерное ограждение и зацепила ехавший в попутном направлении автобус 505-го маршрута. Последний съехал в кювет и опрокинулся.

Как уточнили в ГИБДД, травмы получили двое - водитель и пассажир автобуса. Медики оказали им помощь, госпитализация не потребовалась.

В ведомстве добавили, что шофер и пассажир иномарки скрылись с места происшествия. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.