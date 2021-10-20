На Сахалине завели дело о нападении собак на ребенка

На Сахалине возбуждено уголовное дело по факту нападения собак на девочку. 27 августа ребенка в городе Долинске покусали бездомные псы.

"В связи с ненадлежащей организацией мероприятий по отлову животных без владельцев, Долинской городской прокуратурой руководителю МКУ "Управление городским хозяйством" внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к отлову безнадзорных животных", - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Кроме того, прокуратура направила иск к органам местного самоуправления с требованием выплатить ребенку компенсацию морального вреда в 200 тысяч рублей.