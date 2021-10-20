Власти Чукотки помогут пассажирам задержанного рейса в Якутске

Опасной назвал ситуацию с задержкой рейса Якутск - Певек губернатор Чукотки Роман Копин на своей странице в Instagram.

Пассажиры уже девятый день не могут вылететь из Якутска. 20 октября это сделать опять не удалось из-за технической неисправности воздушного судна, принадлежащего авиакомпании "Якутия".

"Задержка возникает уже не в первый раз, теперь добавилась техническая неисправность самолета. Ситуация не просто неприятная, а опасная. Пассажиров не оставим", - написал глава Чукотского автономного округа.

По словам Романа Копина, власти Чукотки обратились в Росавиацию и правительство Якутии, чтобы они повлияли на авиакомпанию. О том, как будет организована доставка пассажиров в Певек в ближайшее время, сообщит департамент промышленной политики ЧАО.

Рейс задерживается в Якутске с 12 октября.