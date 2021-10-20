В Якутии начали требовать QR-коды для посещения театров и музеев

С сегодняшнего дня в Якутии начали требовать QR-коды для посещения учреждений культуры. Их получают те, кто вакцинировался от коронавируса.

Как сообщает оперштаб республики, коды понадобятся при визитах в театры, концертные организации, музеи, библиотеки, выставочные залы, Дома культуры, творческие студий.

С 25 октября без QR-кодов нельзя будет посетить спортивные учреждения: фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны. С 1 ноября - рестораны, кафе, столовые, банкетные залы.

Помимо кода нужно будет предъявить паспорт или водительское удостоверение.