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20.10.2021 06:04
Рубрика: Общество

В Якутии начали требовать QR-коды для посещения театров и музеев

Текст: Юлия Гарднер

С сегодняшнего дня в Якутии начали требовать QR-коды для посещения учреждений культуры. Их получают те, кто вакцинировался от коронавируса.

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Как сообщает оперштаб республики, коды понадобятся при визитах в театры, концертные организации, музеи, библиотеки, выставочные залы, Дома культуры, творческие студий.

С 25 октября без QR-кодов нельзя будет посетить спортивные учреждения: фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны. С 1 ноября - рестораны, кафе, столовые, банкетные залы.

Помимо кода нужно будет предъявить паспорт или водительское удостоверение.

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