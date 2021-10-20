В Петропавловске-Камчатском ужесточили масочный режим

Контроль за соблюдениями мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции усилили в Петропавловске-Камчатском в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в России. Особенно строго будут следить за ношением масок в общественных местах.

"Нужно принять исчерпывающие меры безопасности, чтобы избежать очередного всплеска заболевших в нашем городе. К сожалению, похолодание, сезонные простудные заболевания могут этому способствовать. Самая простая мера - это защитная маска и социальная дистанция", - подчеркнули в контрольном управлении администрации города.

В ближайшее время в торговых центрах, магазинах, социальных учреждениях, транспорте, а также других местах массового скопления людей, где жители обязаны соблюдать масочный режим, пройдут внеплановые проверки. Помимо этого, проконтролируют и то, как регулярно городские управляющие компании проводят дезинфекцию подъездов многоквартирных домов.