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20.10.2021 04:35

Стало чище и уютнее

В Забайкалье детский сад и школа победили в конкурсе СУЭК
Текст: Полина Комогорцева
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 240(8591)
Забайкальские проекты по благоустройству территории оказались в числе 36 финалистов, получивших финансовую поддержку от Фонда "СУЭК - РЕГИОНАМ". Они стали победителями межрегионального конкурса "Комфортная среда обитания", который СУЭК Андрея Мельниченко проводит уже десять лет. Он направлен на поддержку общественных инициатив в регионах, где расположены предприятия компании. В этом году конкурс посвящен 20-летию компании.

Победителями стали два проекта из Борзинского района: "Детский сад - территория здоровья" дошкольного учреждения № 5 поселка Шерловая Гора и "Школьный двор" сельского поселения Хада-Булакское. При подведении итогов учитывались и мнения экспертов, и результаты общественного голосования на электронной площадке, которое проводится второй год.

В детском саду "Петушок" при финансовой поддержке угольщиков модернизировали спортивный зал, заменили устаревший инвентарь для физкультурных занятий.

- Мы получили от СУЭК 150 тысяч рублей и закупили оборудование. Еще не все поступило, ждем. Но и пришедшее - лестницы, спортивные коврики, бревна, чтобы держать равновесие, обручи, скакалки, наклонные доски - позволяет выполнять основную задачу дошкольного учреждения. А именно воспитывать физически крепких детей, обеспечивать охрану их жизни и здоровья, - говорит заведующая детсадом Евгения Засухина.

А в Хада-Булакском поселении заменили старое ограждение вокруг образовательного учреждения. Оно дало возможность разделить пришкольный двор на зоны: приусадебный участок, спортивную площадку и сквер.

- Теперь наши учащиеся могут выбирать, какие посадить деревья и кустарники и каким образом создать уют в школьном дворе. Главное же то, что забор обеспечивает безопасность школьников, - считает глава сельского поселения Наталья Абдуллина.

Правда, ограждение установлено лишь частично из-за того, что смета проекта была сделана по ценам 2020 года. Однако это не беда. Администрация поселения намерена еще раз принять участие в конкурсе "Комфортная среда обитания" и, если получится выиграть, довести дело до конца. В целом же и в детском саду "Петушок", и в администрации Хада-Булакского благодарны угольщикам за возможность благоустроить образовательные учреждения.

Тем временем СУЭК приняла участие в прошедшей в Москве ежегодной конференции Форума доноров, собравшей вместе ключевых деятелей сектора благотворительности в России. На этой площадке общественники, представители власти, бизнеса и благотворительных фондов делятся опытом и придумывают новые совместные проекты. Словом, это территория для тех, кто сделал оказание помощи другим своей целью, как Фонд "СУЭК - РЕГИОНАМ", и тех, кому эта деятельность интересна.

Диплом форума за многолетнюю работу по развитию инфраструктуры институциональной благотворительности в России получила СУЭК. Награды также вручили компаниям "Металлоинвест", "Филип Моррис Интернэшнл", "ЕвроХим" и другим. Заметим, что ранее СУЭК вошла в группу А (Лучшие практики) в рейтинге проекта Форума доноров "Лидеры корпоративной благотворительности", методология которого была разработана при участии Ernst & Young Россия.

Кстати

2021 год - юбилейный для СУЭК. Компания получила поздравления от федеральных властей. Они отметили ее огромный вклад в совершенствование социальной инфраструктуры регионов, активное участие в реализации проектов в сфере демографии, образования, патриотического воспитания молодежи. Кроме того, выразили уверенность в том, что компания и впредь будет достойно выполнять поставленные задачи на благо и в интересах России.

Уже 20 лет СУЭК реализует в регионах РФ проекты по развитию образовательной среды, спортивной инфраструктуры, медицины, волонтерского движения. Компания стабильно занимает верхние строчки всех основных отраслевых рейтингов и рэнкингов, является лауреатом многих премий и конкурсов. В год своего 20-летия СУЭК запустила около двух десятков юбилейных социальных акций под общим девизом "20 лет роста и созидания". Это и обустройство современной городской среды, и создание памятных аллей в городах и поселках, где работают предприятия компании, и профориентационные, патриотические, экологические, волонтерские проекты, в которых приняло участие более 100 тысяч человек.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России добытчик угля и его поставщик на внутренний и внешний рынки, производитель тепла и электроэнергии. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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