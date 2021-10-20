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19.10.2021 22:15
Рубрика: Экономика

Как превратить творческое хобби в профессию

Текст: Константин Бахарев, Роман Мерзляков
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8590)
Превратить творческое хобби в профессию - об этом мечтают многие увлеченные своим делом люди. Не всегда получается, конечно. Но шансов, чтобы все сложилось, сейчас стало больше. Это уже оценил пермяк Никита Пьянков.

Он занимается довольно редким делом - вручную изготавливает кожаные сумки, рюкзаки, кошельки, ремни. "Благодаря господдержке у нас появилась возможность участвовать в выставках, реализовывать свои идеи, - делится Никита Пьянков. - Мы обрели почву под ногами. Планы на будущее огромные. Главное - идти вперед!" Кожевенная мастерская Никиты Пьянкова была представлена на бизнес-площадках, где, к примеру, решались вопросы поставок на экспорт.

Фото: Пресс-служба Минэкономики Омской области
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Никита получил грант на развитие своего дела - также по линии нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Обучающие вебинары, онлайн-консультации по налогообложению, дистанционные семинары - коллектив кожевенной мастерской принимал участие во всех проектах центра "Мой бизнес". Он тоже был открыт благодаря нацпроекту. Никита открыл новое производство в Чусовом. И останавливаться не собирается.

А волгоградка Екатерина Вихлянцева сумела совместить с ведением бизнеса творчество. "Первый мой проект - арт-вечеринки по живописи. Мы проводим мастер-классы для взрослых в лучших ресторанах города. Новое начинание - гончарная студия", - рассказывает Екатерина. - Мы работаем и с маленькими детишками, и с их родителями. Проводим дни рождения. Недавно мы открыли небольшое производство. А третий проект - создание картин из эпоксидной смолы".

В планах - придумать новые формы досуга именно для юных горожан. Например, Екатерина хочет открыть мастерские по работе с керамикой на окраинах Волгограда, где вариантов досуга не так много.

"Мы думали, что это больше женское дело: девушки захотят попробовать арт-терапию. Но нам стали звонить и мужчины, - рассказала бизнес-леди. - На наши занятия они берут с собой жен. У нас даже есть мастер-класс "Свидание за гончарным кругом". Он сопровождается фотосессией. Люди могут сделать себе кофейную кружку, миску, пиалу и получить много положительных эмоций".

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