Назван "самый отвратительный" способ приготовления пельменей

Наиболее вредным с точки зрения здоровья способом приготовлением пельменей является их жарка. Об этом в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале заявил врач и телеведущий Андрей Продеус.

- Есть любители, которые пельмени жарят. Их отваривают не до полной готовности, а потом жарят в масле. Это самый отвратительный способ использования пельменей, потому что ты получаешь канцерогенный продукт вместо приличного пельменя, - отметил он.

Также Продеус рекомендовал выбирать в магазине продукт, приготовленный по ГОСТу. Все пельмени делятся на категории, самыми лучшими из которых являются А и Б. В первом случае содержание мяса в них будет не менее 80 процентов, а во втором - от 60 до 80 процентов.

Собственно, именно мясо является ценной частью пельменей. По словам Продеуса, белок в фарше лучше усваивается по сравнению со стейком или обычным куском мяса. А традиционное сочетание свинины и говядины дает фаршу сочность, что тоже помогает усвоению.