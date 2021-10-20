Поможет ли в борьбе с COVID медицинское такси

В Самаре запустят медицинское такси, которое будет подвозить к ковид-поликлиникам пациентов с подозрением на вирус.

Ситуация в регионе с ковид-инфекцией близка к критической, ежедневно вирус выявляют уже более чем у 900 больных. А по кислородопотреблению в госпиталях из-за резкого роста тяжелых и средних случаев область уже на втором месте после Москвы и Московской области.

Анализ работы бригад "скорой помощи" показал, что в половине случаев медики не оказывают помощь на дому, а просто перевозят больного в стационар. При этом время ожидания далеко от норматива - от четырех до пяти часов, а у тех, кто без лихорадки, и вовсе до 23 часов. К сожалению, признают в местном минздраве, и врачам поликлиник в первые сутки после вызова удается добраться далеко не до всех ковидных больных, нередко медики назначают лечение только под конец второго дня после обращения.

- Стоит задача, чтобы пациент уже в первый день получил схему лечения, поскольку сейчас мы отмечаем короткий инкубационный период, высокую вирусную нагрузку и более резкое течение заболевания, - пояснил министр здравоохранения региона Армен Бенян. - Именно поэтому возникла идея некоего медицинского такси, и сейчас мы прорабатываем модель по доставке пациентов с подозрением на COVID до поликлиник.

Поток простуженных самарцев в октябре настолько вырос, что их решили централизованно собирать в отдельных зданиях лечебниц: уже открыто три ковид-поликлиники. Так вот в минздраве предлагают прикрепить к ним дополнительные автомобили - то самое медицинское такси. Если до пациента не успевает добраться лечащий врач и больной при этом в удовлетворительном состоянии, то за ним приедет перевозчик и отвезет к доктору в ковид-поликлинику. Кстати, водитель будет отгорожен от пациента.

Министр также отметил, что на организацию таких перевозок могут понадобиться дополнительные финансы из регионального бюджета. Но речи о том, что для больных эта услуга будет платной, не было. Пока подробностей, как именно организуют такие перевозки, в минздраве не озвучивают. "РГ" в ведомстве только подтвердили: специалисты разрабатывают модель.

Ситуация в регионе с ковид-инфекцией близка к критической, ежедневно вирус выявляют уже более чем у 900 больных

В горбольнице №4 Самары, где как раз на днях заработала отдельная ковид-поликлиника, замглавного врача Мария Лобова пояснила, что подвоз в лечебное учреждение пациентов, которых не успели обслужить на дому, будет востребованным. Если вечерние вызовы доктора еще как-то закрывают, то с утренними и теми, что случаются во второй половине дня, намного сложнее.

Сейчас при признаках сезонного заболевания самарцев просят оставаться дома и ждать врача. К сожалению, почти за каждой второй "простудой" - ковид. "Конечно, чтобы не переживать, когда придет доктор, лучше доехать до поликлиники самому. Но только при условии, что это бесплатно", - считает самарец Сергей Сахаров.

Между тем

Заболевший в столице COVID-19 может бесплатно вызвать врача из поликлиники или скорую помощь. "Врачи приедут, осмотрят больного и дальше по показаниям его доставят в один из КТ-центров или в больницу", - рассказали "РГ" в пресс-службе Станции скорой и неотложной медицинской помощи им А.С. Пучкова. Если в процессе лечения ему назначат новое КТ-исследование, его туда бесплатно везет скорая помощь. Если ковидный больной сам захочет подстраховаться и сделать исследование, он может воспользоваться услугами частных медцентров. В столице их много, стоимость доставки по Москве от 15 тысяч рублей. Если больной находится в Подмосковье, к нему бесплатно приедет областная бригада и по показаниям доставит в ближайший КТ-центр. Если пациент захочет проходить лечение не на даче, а в столице, довезти его смогут все те же платные медцентры. Средний тариф за МКАД - 200 рублей один километр. Дешевле везут частники. Так, на сервисе "Юла" водитель предложил доставить ковидного больного за 5,1 тысячи рублей по Москве. Позвонив по номеру, выяснила, что принадлежит он индивидуальному предпринимателю, работающему на списанном "форде" с женой-медиком. "Возим лежачих больных и ковидных, - сообщил он. - Мы привиты. Приезжаем быстро".

Подготовила Ирина Огилько