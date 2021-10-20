Районные больницы в России получили новые медоборудование и транспорт

Новости

Захарова сравнила заявления генерала Картера с беседой с психологом 00:06
Новый вариант коронавируса обнаружен в Израиле 19.10.2021
В ФИФА сообщили о готовности проводить чемпионат мира каждые два года 19.10.2021
ВОЗ сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в Европе 19.10.2021
В Росстате пояснили, зачем нужны исследования финансового положения россиян 19.10.2021
Анна Нетребко отменила выступления в Венской опере 19.10.2021
В США впервые начались торги фьючерсами на биткоин 19.10.2021
Футболист "ПСЖ" не сыграет в Лиге чемпионов из-за расставания с женой 19.10.2021
Врачи посоветовали госпитализировать Саакашвили 19.10.2021
Силуанов предложил создавать резервные фонды в регионах 19.10.2021
В России за сутки вылечили от коронавируса 32 военнослужащих 19.10.2021
"Ленком" станет covid-free театром с 1 ноября 19.10.2021
Матвиенко предложила централизованно закупать средства от редких заболеваний 19.10.2021
Миротворцы РФ обеспечили передачу Армении пятерых пленных 19.10.2021
Розничные цены на бензин начали активно расти по всей России 19.10.2021
В Instagram добавят возможность публикации фото с компьютера 19.10.2021
Ялтинский экономический форум отменен из-за коронавируса 19.10.2021
В Ростовской области ввели карантин и ПЦР-тесты для приезжих 19.10.2021
Москва призвала Киев обеспечить доступ к задержанному россиянину 19.10.2021
В Зауралье шесть человек отравились суррогатным алкоголем, есть погибшие 19.10.2021
Куба снимает обязательный карантин для въезжающих с 7 ноября 19.10.2021
Представитель Дерипаски: ФБР обыскивает дома родственников бизнесмена 19.10.2021
В Техасе потерпел крушение самолет с 21 пассажиром на борту 19.10.2021
Витория: "Спартак" может обыграть "Лестер" 19.10.2021
Акции "Русала" обвалились на фоне обысков ФБР в доме Дерипаски 19.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 22:10

Районные больницы в России получили новые медоборудование и транспорт

Текст: Анна Шепелева, Елена Шулепова
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8590)
Хирург и врач функциональной диагностики Норайр Оваканян заранее прошел обучение, чтобы новенький аппарат УЗИ не простаивал. Благодаря чему уже более сотни пациентам поставили точный диагноз и начали своевременное лечение.
Врач Норайр Оваканян прошел обучение, чтобы новенький аппарат УЗИ не простаивал ни дня. Уже более сотни пациентам поставили точный диагноз. Фото: Газета "Красное знамя" (Тульская область) Врач Норайр Оваканян прошел обучение, чтобы новенький аппарат УЗИ не простаивал ни дня. Уже более сотни пациентам поставили точный диагноз. Фото: Газета "Красное знамя" (Тульская область)
Врач Норайр Оваканян прошел обучение, чтобы новенький аппарат УЗИ не простаивал ни дня. Уже более сотни пациентам поставили точный диагноз. Фото: Газета "Красное знамя" (Тульская область)

Аппарат УЗИ экспертного и высокого класса в конце лета получила Клявлинская центральная районная больница Самарской области, в которой работает Норайр. По нацпроекту "Здравоохранение" поставлено и другое новое оборудование. "Это современный многофункциональный аппарат, обладающий высокой разрешающей способностью, - пояснил хирург. - Новое оборудование оснащено тремя инновационными датчиками: первый предназначен для диагностики сердечно-сосудистой системы, второй - для органов брюшной полости, а третий позволяет проводить поверхностные исследования, например, определить состояние щитовидной железы". Обновился и эндоскопический кабинет: два заработавших эндоскопа точно поставят гастроэнтерологические диагнозы, помогут в проведении диспансеризации.

Фото: Пресс-служба минздрава Пензенской области
Медицинская помощь становится доступнее для дальних сел в России

По программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" нацпроекта "Здравоохранение" Веневская центральная районная больница Тульской области в октябре пополнилась новыми машинами. По словам терапевта Наталии Батяйкиной, новые машины - "Нива" и УАЗ-"буханка" - проходимые, позволяют добираться до отдаленных населенных пунктов, в которые даже в хорошую погоду трудно доехать. А в мае больница получила новый современный эндоскопический аппарат. "Наш аппарат - высокого класса. Он позволяет провести обследование и визуализировать мельчайшие структуры сосудов и слизистой оболочки и выявлять онкологические заболевания на ранних сроках", - пояснил врач-терапевт Шахбоз Зухуров.

В Тульской области в этом году по программе модернизации первичного звена закуплено более 120 единиц медоборудования, 116 автомобилей. Как пояснили в минздраве региона, большая часть медоборудования и все машины уже поступили медикам. Также за счет средств программы в области установят 32 фельдшерско-акушерских пункта и одну амбулаторию, капитально отремонтируют поликлиники в девяти районах. "Чаще всего люди обращаются за первичной помощью в поликлиники и ФАПы. Наша задача - обеспечить комфортное пребывание пациентов и дооснастить эти медучреждения современным оборудованием. Серьезное подспорье в ее решении оказывает программа модернизации", - подчеркнул в беседе с "РГ" зампред правительства Тульской области - министр здравоохранения Дмитрий Марков.

Программа модернизации первичного звена рассчитана на пять лет - до 2025 года.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Центральная Россия ПФО Самарская область ЦФО Тульская область Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Москва призвала Киев обеспечить доступ к задержанному россиянину
Ялтинский экономический форум отменен из-за коронавируса
Собянин ввел новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом в Москве
Представитель Дерипаски: ФБР обыскивает дома родственников бизнесмена
В Техасе потерпел крушение самолет с 21 пассажиром на борту