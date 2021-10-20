Районные больницы в России получили новые медоборудование и транспорт

Хирург и врач функциональной диагностики Норайр Оваканян заранее прошел обучение, чтобы новенький аппарат УЗИ не простаивал. Благодаря чему уже более сотни пациентам поставили точный диагноз и начали своевременное лечение.

Аппарат УЗИ экспертного и высокого класса в конце лета получила Клявлинская центральная районная больница Самарской области, в которой работает Норайр. По нацпроекту "Здравоохранение" поставлено и другое новое оборудование. "Это современный многофункциональный аппарат, обладающий высокой разрешающей способностью, - пояснил хирург. - Новое оборудование оснащено тремя инновационными датчиками: первый предназначен для диагностики сердечно-сосудистой системы, второй - для органов брюшной полости, а третий позволяет проводить поверхностные исследования, например, определить состояние щитовидной железы". Обновился и эндоскопический кабинет: два заработавших эндоскопа точно поставят гастроэнтерологические диагнозы, помогут в проведении диспансеризации.

По программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" нацпроекта "Здравоохранение" Веневская центральная районная больница Тульской области в октябре пополнилась новыми машинами. По словам терапевта Наталии Батяйкиной, новые машины - "Нива" и УАЗ-"буханка" - проходимые, позволяют добираться до отдаленных населенных пунктов, в которые даже в хорошую погоду трудно доехать. А в мае больница получила новый современный эндоскопический аппарат. "Наш аппарат - высокого класса. Он позволяет провести обследование и визуализировать мельчайшие структуры сосудов и слизистой оболочки и выявлять онкологические заболевания на ранних сроках", - пояснил врач-терапевт Шахбоз Зухуров.

В Тульской области в этом году по программе модернизации первичного звена закуплено более 120 единиц медоборудования, 116 автомобилей. Как пояснили в минздраве региона, большая часть медоборудования и все машины уже поступили медикам. Также за счет средств программы в области установят 32 фельдшерско-акушерских пункта и одну амбулаторию, капитально отремонтируют поликлиники в девяти районах. "Чаще всего люди обращаются за первичной помощью в поликлиники и ФАПы. Наша задача - обеспечить комфортное пребывание пациентов и дооснастить эти медучреждения современным оборудованием. Серьезное подспорье в ее решении оказывает программа модернизации", - подчеркнул в беседе с "РГ" зампред правительства Тульской области - министр здравоохранения Дмитрий Марков.

Программа модернизации первичного звена рассчитана на пять лет - до 2025 года.