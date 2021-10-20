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Рубрика: Общество

Рассказ следопытов помог кировчанину узнать судьбу деда-фронтовика

Текст: Олег Четвериков (Киров)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 240(8591)
В минувшее воскресенье в России впервые отметили День отца. И так совпало, что буквально за пару недель до этого я узнал подробности о судьбе отца моей мамы.
Памятник воинам-десантникам 1-й МВДБР открыт в Зуевке 4 ноября 2013 года. Фото: Сайт 1-й МВДБР Памятник воинам-десантникам 1-й МВДБР открыт в Зуевке 4 ноября 2013 года. Фото: Сайт 1-й МВДБР
Памятник воинам-десантникам 1-й МВДБР открыт в Зуевке 4 ноября 2013 года. Фото: Сайт 1-й МВДБР

Его таинственная фигура с детства оставалась для меня загадкой. Родня почему-то постоянно обходила деда Николая молчанием, а я недоумевал: почему мою маму зовут Людмилой Николаевной, а своим папой она считает деда Васю.

"Этот работящий, а тот был любимый"

Дед Вася знал тридцать три ремесла. Однажды на улице спилили толстенное дерево - дед Василий смастерил из ствола дверное полотно. Все в доме возникало буквально из ничего благодаря чудесным рукам старика. Свежие ранки на руках он давал зализывать своей собачке, и ссадины мгновенно затягивались. Тысячу житейских секретов знал дед Вася.

Когда он стал глуховат, моя бабушка, пропустив однажды рюмочку "за встречу", неожиданно уронила слезу и обнажила передо мной свою душу: "Этот мужик у меня работящий, а тот был - любимый".

Так я узнал о другом деде - Николае, которого вычеркнули из жизни, но не смогли вычеркнуть из сердца. Недаром специалисты по семейной психологии утверждают, что нельзя исключать из родовых связей неугодного родственника, каким бы он ни был, иначе потомство теряет силу мужской линии. Если же это и случилось в прошлом, то лучше восстановить связь с таким человеком.

Конечно, мне надо было спросить у бабушки про деда Николая. Но сделать это в присутствии деда Василия, пускай и глуховатого, было совсем неуместно. Однако по возвращении домой я подошел с этим вопросом к своей маме. Ее лицо озарилось растерянной улыбкой.

Она была в самом нежном возрасте, когда произошел разрыв между ее родителями. Из обрывков разговоров, услышанных в разные годы, в моей голове сложилась следующая картина.

Из ревности перестала пускать домой

Во время Великой Отечественной дед Николай вернулся из госпиталя домой. Был он видным парнем. Познакомился с моей бабушкой, вскоре родилась мама. Дед Николай в ту пору работал заведующим складом "Заготзерно". Из мужчин на селе остались тогда Излом да Вывих, и молодые бабы, привозившие на телегах сдавать зерно, просто не давали Николаю проходу. Бабушка так ревновала Николая, что, в конце концов, перестала пускать его домой. Возможно, потом она пожалела об этом, да было уже поздно.

Фото: Даниил Онохин
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Мы не вправе судить своих предков. Моя бабушка не разрешала маме встречаться с ее родным отцом. Но однажды тайком, когда мама была студенткой, дед Николай разыскал ее в Кирове, привез гостинцы и в задушевном разговоре спросил напрямую:

- Люда, признаешь ли ты меня своим отцом?

- Признаю, - ответила мама.

- А что ты помнишь про меня? - выспрашивал Николай, подавая ей чашку чая.

- Вот эту руку и помню, - вздрогнула мама, указывая на его изуродованную войной кисть.

Это была их последняя встреча, долго пожить Николаю не довелось.

Ушли в мир иной дед Василий и бабушка, судьба неизвестного мне деда Николая казалась случайным эпизодом в истории нашей семьи. Никто уже не мог открыть мне подробности его жизни.

Две дочери Людмилы

Но однажды выяснилось, что живет на белом свете моя родная тетя, которую зовут, как и мою маму, Людмилой Николаевной. Это дочь моего деда, рожденная во втором браке! И тогда, купив торт и букет цветов, я отправился знакомиться с сестрой матери.

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Моя тетя Людмила Николаевна рассказала мне, что дед Николай был творческой натурой: сочинял стихи и рисовал картины, одна из которых, написанная на обратной стороне матерчатой клеенки, долго висела в ограде дома. Это была копия полотна Васнецова "Иван-царевич на сером волке". Учиться живописи Николаю помешала война, но он тянулся к прекрасному. Например, выпиливал лобзиком сказочные домики с красивыми наличниками для своих детей.

Мне очень хотелось узнать подробности его боевой биографии. Но Людмила Николаевна со слов своего отца знала только, что во время войны Николай был десантником, его забрасывали в тыл к немцам и он сутками лежал в снегу, наблюдая за противником. Уже после войны военкомат вручил ему солдатский орден Славы.

Эти куцые сведения не могли удовлетворить мое любопытство. Да и каждый, кто интересуется военной тематикой, знает, что десантные войска появились уже после 1945-го. Поэтому рассказ о деде-десантнике не укладывался в мои представления об истории Великой Отечественной.

От гибели спасло ранение

Со дня моего знакомства с тетей Людмилой Николаевной минуло несколько лет. Вопрос о боевом пути деда Николая не выходил у меня из головы. И вот в прошлом году на встрече следопытов Кировской области я услышал рассказ об истории кировских десантников, которых забросили в тыл к немцам зимой 1942-го. За малым исключением все они погибли, но поставленную им боевую задачу выполнили.

Фото: Олег Четвериков
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Я сразу вспомнил рассказ тети, но сопоставил его с историей кировских десантников только нынешней осенью. Когда друзья-следопыты по моей просьбе проверили списки части, то обнаружили фамилию моего деда в составе 3-го батальона - Мочалов Николай Емельянович. Так я узнал подлинную историю деда-десантника.

1-я маневренная воздушно-десантная бригада (МВДБР) формировалась на станции Зуевка Кировской области. За отсутствием командных кадров возглавил ее бывший белогвардейский офицер майор Тарасов. Молодых парней два месяца готовили к проведению диверсионных операций в тылу противника. Они изучали различные виды оружия, выполняли марш-броски на лыжах, прыгали с парашютом. Дед Николай рассказывал тете, что боялся потерять валенки с ног, пока летел в воздухе.

Весной 1942-го под Демянском (Новгородская область) была окружена крупная группировка гитлеровских войск, немцы снабжали ее продовольствием и прочим по воздуху. Кировские десантники получили задачу уничтожить аэродром, принимавший самолеты. В начале марта они на лыжах проникли в район окруженной немецкой группировки, имея с собой запас продуктов на трое суток. В дальнейшем они питались чем придется, в том числе продуктами, захваченными у немцев.

Фото: из архива Даниила Онохина
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Моего деда спасло от верной гибели то, что он был ранен. Раненых вывозили из немецкого тыла по воздуху. Мне показали фотографию крошечного самолетика - под его крылом подвешивалась небольшая люлька, в которую укладывали бойца. Один самолет эвакуировал двух раненых. И вот в такой люльке моего деда вывезли на большую землю.

В память о беспримерном подвиге 1-й МВДБР сооружен обелиск на станции Зуевка Горьковской железной дороги - средства на его изготовление и установку собрали следопыты, которые изучают судьбы кировских десантников.

Когда я сообщил об этом своей тете Людмиле Николаевне, она очень удивилась и обрадовалась, что память о ее отце увековечена в воинском обелиске.

Справка "РГ"

За период операции в районе Демянска 1-я МВДБР захватила шесть населенных пунктов, уничтожила немецкие гарнизоны и матчасть противника, подорвала мосты, склады с боеприпасами и продовольствием, около 40 дотов и дзотов. Действие бригады в тылу врага оценено Военным советом Северо-Западного фронта как удовлетворительное. Части 1-й МВДБР действовали против превосходящих сил врага в его тылу в течение месяца. Отдельные группы десантников прорывались к своим вплоть до июня 1942-го. 101 боец (солдаты, командиры и политработники) награждены орденами и медалями СССР.

Всего в боевых действиях в тылу противника участвовали 2675 человек, из них 773 получили ранения и обморожения, 1130 погибли и пропали без вести.

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