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20.10.2021 09:49
Рубрика: Культура

В Уфе прошла премьера спектакля "Старший сын"

Текст: Гульназ Данилова
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 240(8591)
Премьеру спектакля по пьесе Александра Вампилова "Старший сын" на сцене Русского драмтеатра республики зрители старшего возраста ждали с нетерпением и в то же время - с некоторой опаской. Ведь тех, кто видел кинохит Виталия Мельникова "Старший сын", невольно потянет на сравнение.
Бывают в жизни моменты, когда чужие люди становятся ближе, чем родные. Фото: Пресс-служба Русского драмтеатра Бывают в жизни моменты, когда чужие люди становятся ближе, чем родные. Фото: Пресс-служба Русского драмтеатра
Бывают в жизни моменты, когда чужие люди становятся ближе, чем родные. Фото: Пресс-служба Русского драмтеатра

Но сомнения оказались напрасными. Пьеса классика советской драматургии в прочтении главного режиссера Челябинского молодежного театра Ивана Миневцева и артистов Русского драмтеатра звучит свежо и современно, несмотря на то, что ничего не поменяли: события происходят несколько десятилетий назад. Достоверность времени наглядно подтверждена сценографией (Александра Новоселова, Москва) - скупыми декорациями, убогостью обстановки, скромными костюмами.

Фото: Предоставлено театром МХАТ им. Горького
Тест: 10 вопросов о русском театре

Но акценты настолько умело расставлены, что ты перестаешь замечать убогость материального мира, погружаясь во внутренний мир персонажей, где бушуют противоречивые чувства и проявляются качества, о которых, возможно, еще вчера они сами и не догадывались.

Так, авантюрная выходка двух молодых людей, отставших от электрички и в поисках ночлега обманом пробравшихся в квартиру отца-одиночки Андрея Григорьевича Сарафанова, обернулась экзаменом на душевную зрелость.

Сцены, в которых герои этой истории открывают в себе что-то новое, отличает высокая психологическая напряженность. И в эти моменты, наверное, каждый примеряет ситуацию на себя: как, не теряя лица, выпутаться из паутины лжи и сказать правду, как дать человеку то тепло, которого он ждет. Конечно, не всякий попадет в такой переплет, как сын-самозванец Володя Бусыгин и семейство Сарафановых. Тем не менее именно в таких положениях и видно, каков человек на самом деле. И приходит понимание: родство по духу важнее родства по крови.

Спектакль, начинающийся как анекдот, к концу превращается почти что в притчу. Родные дети, которые хотели бежать из дома, остаются в нем, потому что благодаря "старшему брату" осознают ценность семейных уз, а сам виновник всей кутерьмы обретает отца.

Главную роль Андрея Григорьевича Сарафанова играют два актера: народный артист РБ Олег Шумилов и Олег Сальцын. В первый премьерный день на сцене был Олег Сальцин, которого зрители ценят как мастера эпизода. Но тут он показал, что ему под силу большие роли. Его Сарафанов - ранимый, честный и глубоко чувствующий человек, беззаветно любящий своих детей и настолько истосковавшийся по родственной душе, что готов увидеть в незнакомом человеке своего сына.

Фото: Предоставлено театром "Ленком"
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В этой истории нет ни капли фальши благодаря слаженному актерскому ансамблю. В ролях - Антон Болдырев (Владимир Бусыгин), Александр Степанов (Сильва), Дарья Филиппова (Нина), Анна Бурмистрова (Макарская), Илья Ященко (Васенька). Кстати, Илья - дебютант, он только в этом году окончил Уфимский институт искусств и был принят в труппу прославленного театра. И его первая роль - отличное начало актерской карьеры.

Между тем

Премьерные показы прошли на ура. В течение всего действа публика сопереживала персонажам. Особо эмоциональные зрители бурно реагировали на все повороты сюжета, которых в этой пьесе Вампилова больше, чем где-либо. И первые отзывы о премьере - только положительные. Зрители отмечают замечательную игру актеров, а о самой пьесе говорят: "И смешно, и грустно".

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