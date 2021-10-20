Столица Удмуртии переходит на фактическую оплату тепла

С нового года столица Удмуртии перейдет на новую схему оплаты отопления. Кто это означает для жителей и как изменятся цифры в их коммунальных квитанциях?

Власти Удмуртии подписали постановление о переходе потребителей Ижевска на оплату отопления по факту. Новая для жителей схема начнет работать с 2022 года. Предполагается, что горожане от этих перемен только выиграют. Например, им больше не придется беспокоиться о перерасчете, а схема начисления станет прозрачней, - уверены депутаты Ижевской гордумы.

Пенсионерка Алевтина Ильинская читать платежные квитанции давно научилась. Строку "отопление" находит сразу - за сентябрь одинокая горожанка заплатила 1034 рубля. Такую же сумму отдавала и за предыдущие летние месяцы, и за морозные январь и февраль.

- Я знаю, что мы платим среднюю сумму за год, но меня эта цифра устраивает, я могу, точнее могла, спокойно планировать свои расходы, - поясняет ижевчанка. - Как будет работать новая схема, я тоже понимаю, но пока, конечно, только в теории.

В голосовании за переход на отопление "по факту" Алевтина Ильинская не участвовала. Как, впрочем, и большинство горожан. В объявленном летом опросе свое мнение высказал всего 2301 человек (при населении Ижевска 646,5 тысячи жителей). 1380 одобрили переход - а это 60 процентов респондентов. Для депутатов городской думы такого результата оказалось достаточно. Они подготовили заявку в правительство республики и почти сразу получили одобрение. Почему столь расторопно? Причину еще на заседании гордумы пояснил председатель комиссии по вопросам развития территории Игорь Стыценко.

- Исходя из тех обращений, которые я вижу, можно сделать вывод: граждане жалуются на то, что система начисления платежей за отопление непрозрачна, - говорит он. - Двенадцатимесячная система оплаты лишает потребителей услуги возможности правильно оценить начисления и подать свои возражения. Изменения помогут населению не только видеть, как начисляются суммы, но и применить эффективные меры для экономии ресурсов и своих платежей.

Коммунальщики поясняют: по действующей сегодня схеме 1/12 (в знаменателе - число месяцев, в течение которых производится оплата за потребленное тепло) плата начисляется по среднемесячному потреблению за прошлый год с учетом показателей общедомового счетчика. Если начислено больше, чем дом потратил по счетчику, то возникает экономия, а если реальное потребление оказалось выше - доплата. Это и есть корректировка или перерасчет. К ней-то и были претензии горожан, которые не понимали, за что им доначислили плату.

При схеме 1/8 потребитель оплачивает только то, что реально потратил, но тоже с учетом показаний общедомовых счетчиков. Теоретически здесь не может быть перерасчетов. Правда, сам ежемесячный платеж становится больше, но число этих платежей уменьшается.

- Важно понимать, что при первом и втором способе оплаты отопления итоговые суммы за год будут одинаковыми, - отмечает руководитель представительства ассоциации "Школа грамотного потребителя" в Удмуртии Тимур Ахметвалеев. - Просто при схеме 1/12 платежи распределяются равномерно в течение года, а при 1/8 вносятся только в отопительный сезон.

Александр Евсеев, председатель Объединения советов домов Удмуртии, член Общественной палаты РФ, уточняет: при равномерной оплате отопления индивидуальные счетчики тепла бесполезны, так как расчеты производятся из среднемесячных данных по предыдущему отопительному периоду. При оплате по факту показания квартирных приборов учета будут приниматься к сведению. Однако людям стоит понимать, что к оплате тепла в квартире добавятся и расходы на обогрев общедомовых мест, на утечки тепла через межпанельные швы, неутепленные окна и двери. Так что без применения энергоэффективных технологий переход на новую схему оплаты вряд ли приведет к какой-то существенной экономии.

Отдельный пункт - общедомовые счетчики. От их бесперебойной работы тоже будут зависеть цифры в платежках потребителей. Сломанный прибор грозит жильцам финансовыми потерями, даже несмотря на оплату по факту.

Припомнил Евсеев историю с многоэтажками из Уфы, где весной нынешнего года уже возник подобный скандал. Город перешел на оплату по факту, но жителям добавили в платежки за тепло десятки тысяч рублей - оказалось, что общедомовый прибор учета несколько месяцев работал некорректно и передавал неверную информацию. Компенсировать технический сбой предложили собственникам квартир.

Впрочем, как пояснили эксперты, у ижевчан до осени 2022 года есть время провести работу над чужими ошибками и свести возможные риски к минимуму. К тому же город может и отыграть назад. Закон разрешает вернуться к прежнему способу оплаты за тепло равными долями, правда, только через год. Причины, по которым можно поменять схему оплаты, не уточняются. Но, вероятно, будет достаточно такого же опроса жителей и жалоб недовольных.

Тем временем

А вот взносы на капремонт в Удмуртии в 2022 году не изменятся. Жители многоквартирных домов без лифтов по-прежнему будут платить по 8 рублей с одного квадратного метра и по 8,7 рубля с квадрата в домах с лифтами. Подросшая стоимость стройматериалов на этих платежках не скажется, заявили в региональном Фонде капитального ремонта. Впрочем, собственники могут сами увеличить минимальный размер платежа. По данным общественной организации потребителей услуг ЖКХ "Объединение советов домов УР", в Удмуртии такие случаи уже есть. Жители 150 домов в республике договорились собирать больше, рассказал Александр Евсеев. Рекордсменами стали собственники многоэтажки из Игринского района, которые решили скидываться по 35 рублей с одного квадратного метра. Таким образом они три года копили на ремонт протекающей крыши и, наконец, сделали его.

А как у соседей?

Крыша двухэтажного дома на Щорса, 38 в Кирове давно прохудилась. Как выяснили активисты регионального отделения ОНФ, в течение нескольких лет дождевые и талые воды затапливали чердак, из-за чего прогнило потолочное перекрытие. В марте этого года вместе с наледью с крыши сошел и шифер - вместо него сотрудники управляющей компании прикрепили лист железа. Правда, сделали это с внутренней стороны крыши. Спустя месяц в квартире N 6 рухнула часть потолка с утеплителем, открыв вид на чердак.

"К счастью, в этот момент в комнате был натяжной потолок, который спас нас от травм. Но под тяжестью штукатурки и стекловаты он сильно провис, поэтому пришлось его убрать. Нам понадобилось восемь 50-литровых мусорных мешков, чтобы вынести строительные отходы из квартиры", - рассказали жители.

Люди обращались за помощью в свою управляющую компанию (УК), но она лишена лицензии еще в мае и находится в процедуре банкротства. Прокуратура же выдает представление об устранении нарушений в адрес УК.

Фонд капитального ремонта (ФКР) на просьбу перенести ремонт кровли с 2023 года на более ранний период ответил отказом, сославшись на низкую собираемость платежей с дома. И даже дали совет - перекрыть дыру пленкой и ждать очереди.

"Прокуратура может обязать ФКР перенести сроки капитального ремонта кровли с 2023 года на более ранний период. Этого мы и будем добиваться", - говорит член регионального штаба ОНФ Дмитрий Сергеев.