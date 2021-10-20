Тренер из Саратовской области рассказала, как вырастить чемпиона мира

Заслуженный тренер РФ Елена Ефремова вырастила паралимпийских чемпионов Константина Лисенкова и Дениса Тарасова, а также чемпиона России, Европы и мира Ивана Кузьменко. Елена Эдуардовна говорит, что никогда не делила своих учеников на здоровых и инвалидов. Сейчас она продолжает заниматься с детьми в новой школе имени Юрия Гагарина в Энгельсе, где построили бассейн, а также ведет индивидуальные занятия с некоторыми своими воспитанниками. Своим спортивным и жизненным опытом тренер поделилась с корреспондентом "РГ".

Елена Эдуардовна, можно ли разглядеть будущего чемпиона в 7-8-летних мальчишках и девчонках, которые приходят заниматься плаванием?

Елена Ефремова: Нет, такой задачи не ставится. В этом возрасте вообще трудно что-либо увидеть, просто идет подготовка. Максимум, что можно понять, - какие есть предрасположенности к определенному виду плавания.

Для детей с ограниченными физическими возможностями главное при посещении бассейна - общее оздоровление, а еще общение со сверстниками, которого они лишены, если все время находятся дома.

Первая в нашей стране спортивная школа для инвалидов (в то время она называлась "Спартак". - Прим. ред.) открылась при поддержке тогдашнего губернатора Дмитрия Аяцкова в Саратове. Потом по просьбам родителей отделение школы открыли в Энгельсе.

Когда меня пригласили заниматься с такими детьми, я согласилась, потому что представляла, с какими трудностями они в жизни сталкиваются: у меня двоюродный брат - инвалид. Он жил в Тольятти. Кстати, вместе со своим здоровым братом занимался автоспортом, был был гонщиком.

В поликлинике нам дали список адресов, и я обходила таких детей, разговаривала с родителями. В одном из детских садиков была группа детей с нарушениями опорно-двигательной системы, и все они стали у нас заниматься. Среди них был и Костя Лисенков. Первые же занятия показали, что у него есть природные данные. Детей проверяют на плавучесть, как при погружении в воду они выныривают, на скольжение - какое расстояние могут преодолеть по поверхности без помощи рук и ног. Костя проявлял феноменальные способности. За 33 года работы больше мне таких учеников не встречалось. У меня это вызвало, конечно, к нему интерес.

Его родителям я объясняла, что золотая рыбка редко попадается и это явный шанс.

"У меня была девочка, которая не могла даже сидеть. Когда мы стали заниматься, она самостоятельно пошла в воде. Для нее это была такая радость, что она кричала: "Смотрите, я хожу!", и весь бассейн, глядя на нее, плакал".

Тогда мы еще не знали, что проводятся специальные соревнования, в которых он сможет участвовать. Костя занимался вместе со здоровыми детьми, которых он в бассейне обгонял, и это его заводило и подстегивало. Маленьким он был азартным и очень старался. Мы вообще стремились спортсменов - инвалидов и здоровых детей не разделять. Другой наш будущий паралимпиец Денис Тарасов ездил поначалу на соревнования вместе со своим братом Егором, который тоже занимался плаванием.

Почему у людей с поражениями опорно-двигательного аппарата плавание так популярно?

Елена Ефремова: Они в воде ощущают себя совершенно иначе, им проще двигаться. У меня была девочка, которая не могла не только стоять, но даже сидеть. Когда мы стали заниматься, она поняла, что вода ее поддерживает, и самостоятельно пошла. Для нее это была такая радость и потрясение, что она кричала: "Смотрите, я хожу!", и весь бассейн, глядя на нее, плакал.

Занятие плаванием изменяет людей, их мировоззрение, дает возможность себя проявить.

Пловец из Тюмени Игорь Плотников, у него нет обеих рук, но он водит машину, просил Президента помочь, когда ему не выдавали водительские права. Теперь если его останавливают на дороге сотрудники ГИБДД, они в шоке. Он все делает ногами: включает свет, ест, наливает чай, одевается. А я поймала себя на том, что, когда с ним разговариваю и смотрю ему в глаза, забываю, что он инвалид.

Вы ведь параллельно занимались и здоровыми детьми, и там тоже свои чемпионы были. Как это получалось?

Елена Ефремова: В школе № 9 в Энгельсе мы вместо спортивных классов, чтобы не разъединять детей, не перетасовывать их, придумали сделать спортивную продленку. Занятия в бассейне там были обычные, по 45 минут. Но вопрос не во времени, а в том, как и что ты делаешь. Из этой спортивной продленки и родился Иван Кузьменко. Не знаю, есть ли такие продленки в других регионах.

Какие качества нужны, чтобы стать чемпионом?

Елена Ефремова: Умение мобилизовываться, желание работать. Нужно, чтобы сложился треугольник: родители - тренер - спортсмен. Хотя есть противоположное мнение, я убеждена, что спорт - это занятие для думающих людей. Чтобы пловец выполнил комплекс движений - шесть ударов ногами, три гребка и один вдох, прежде всего нужно, чтобы хорошо работала голова. Я всегда настраивала своих учеников, чтобы они хорошо учились. И после возвращения со спортивных сборов бывало так, что они не только не отставали от одноклассников, но даже их обгоняли по школьной программе.

Что самое трудное в работе тренера?

Елена Ефремова: Не могу на этот вопрос ответить. Мне работа всегда доставляла удовольствие, я ею жила. Еще как-то везло, рядом всегда оказывались хорошие люди.

Как сложились судьбы ваших воспитанников, которые чемпионами не стали?

Елена Ефремова: Есть те, кто учится в военных училищах, кто-то в дальней авиации служит, летает на "белых лебедях". У многих сейчас семьи, свои дети. Со многими ребятами, особенно из первой группы, поддерживаем отношения до сих пор. Для меня это как большая семья. Я сама научилась этому у своих тренеров братьев Валерия и Виктора Варсоповых, у которых в детстве занималась велосипедным спортом. А потом у тренера по гребле Селезневой Ольги Петровны, мы с ней дружили всю жизнь. У меня был старенький домик недалеко от пляжа, и мы его использовали как спортивную базу, вместе с учениками и их родителями на лыжах ходили, сосиски жарили, масленицу там отмечали.

Личный вопрос

Внуки способности к плаванию проявляют?

Елена Ефремова: Никите пока только четыре года, Есении - годик. Внук плавал в четырехметровом бассейне, который купил сын, пока со способностями небогато. Но это ничего не значит, плавание может быть началом любого спорта, главное закаливание и оздоровление. Я считаю, что уметь плавать должен каждый человек. Состояние расслабления позвоночника и всех дисков можно испытать только в невесомости или в воде с опущенной головой.