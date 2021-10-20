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20.10.2021 10:10
Рубрика: Происшествия

В Башкирии криминалисты находят преступников по запаху даже через 20 лет

Текст: Айгуль Камаева
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 240(8591)
В последнее время стала все чаще появляться информация о раскрытии следственными органами Башкирии преступлений, совершенных 10, а то и 20 лет назад. К примеру, в 2006 году в селе Аскарово Абзелиловского района убили продавщицу продуктового магазина, но найти виновных удалось только в 2021 году. Недавно следователи-криминалисты установили мужчину, изнасиловавшего девушку в 2005 году. Почему именно сейчас начали всплывать старые дела? За ответом на этот вопрос корреспондент "РГ" отправился в управление Следственного комитета РФ по Башкирии.
Фирдинант Фаттахов (слева) и Ренат Гильмуллин (справа) уверены: благодаря современной кримтехнике у преступников нет шансов уйти от ответственности. Фото: Айгуль Камаева/РГ Фирдинант Фаттахов (слева) и Ренат Гильмуллин (справа) уверены: благодаря современной кримтехнике у преступников нет шансов уйти от ответственности. Фото: Айгуль Камаева/РГ
Фирдинант Фаттахов (слева) и Ренат Гильмуллин (справа) уверены: благодаря современной кримтехнике у преступников нет шансов уйти от ответственности. Фото: Айгуль Камаева/РГ

Ручка как оружие

В кабинете следователей-криминалистов все по-простому: два письменных стола, где лежат аккуратно сложенные папки с уголовными делами, стоят компьютеры. Неподалеку - шкаф и небольшой чайный столик. Никаких супергаджетов.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ
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- Каждый мой коллега - универсальный боец, - говорит старший следователь-криминалист Фирдинант Фаттахов, который работает на своей должности уже более 13 лет. - Он должен уметь организовать работу оперативных сотрудников полиции на месте преступления, обнаружить и грамотно изъять вещественные доказательства, проанализировать информацию, выдвинуть версию произошедшего и собрать доказательную базу.

Сегодня в региональном СКР работают 18 таких "бойцов", за каждым закреплены определенные районы и города, куда они выезжают на подмогу местным следователям. И неважно, днем произошло преступление или ночью. Поездку не откладывают, ведь чем раньше изъять вещдоки и обнаружить следы преступника, тем проще его вычислить и задержать. Но как же тогда удается раскрывать преступления прошлых лет?

Копаясь в прошлом

Криминалисты говорят, что помогают современные технологии, электронные базы данных и новейшие методы исследования. К примеру, в 2017 году начали использовать ольфакторную экспертизу, которая помогает установить преступника по запаху даже через несколько лет после преступления.

- Он появляется при свертывании и высыхании крови и при правильном хранении вещественных доказательств может оставаться до 35 лет, - объяснил следователь-криминалист.

Кроме того, теперь в распоряжении экспертов - федеральная база ДНК осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, в числе которых и сексуальное насилие. С 2009 года в нее вносят генетические данные всех убийц и насильников. С ее помощью, кстати, следователям удалось раскрыть изнасилование, совершенное в 2005 году.

- На джинсах потерпевшей остались биологические следы преступника. Мы провели генетическую экспертизу, и выяснилось, что генотип зарегистрирован в федеральной базе ДНК. В ходе опознания женщина даже через 16 лет сразу узнала своего насильника. Дело, наконец, ушло в суд, - рассказал старший следователь-криминалист Ренат Гильмуллин.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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- Раскрытие уголовных дел прошлых лет - не конвейер. Мы поднимаем их, анализируем, если есть какая-то зацепка, назначаем новые экспертизы, изучаем оперативные материалы МВД, сверяем данные по электронным базам. Иногда что-то "выстреливает", тогда дело возобновляем и доводим до суда, - пояснили следователи-криминалисты. - Бывает, свидетели не все рассказали стражам порядка много лет назад, а при новом допросе неожиданно вспоминают важные детали. И вот уже есть подозреваемый, дело постепенно раскручивается. Это только в кино все быстро: раз - уже есть результаты экспертизы, два - и материалы в суде, три - человек в тюрьме. В жизни все иначе.

Всего в архивах башкирского управления СКР - более 2,3 тысячи нераскрытых уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным за последние 40 лет. В прошлом году раскрыли 190, а за девять месяцев 2021 - уже 188. По показателю направленных в суд уголовных дел о преступлениях прошлых лет башкирские следователи по итогам девяти месяцев этого года заняли первое место в России.

Работа в команде

- У нас командная работа. Оперативные сотрудники полиции, следователи, криминалисты, судмедэксперты - все мы взаимодействуем, объясняет Ренат Гильмуллин. - Благодаря этому раскрыли немало очень сложных уголовных дел. Так, в прошлом году совместными усилиями удалось вычислить убийц 100-летнего ветерана из села Леуза Кигинского района.

Это действительно было непросто. Все правоохранительные и следственные органы республики искали тех, кто пробрался в дом ветерана, связал, жестоко избил его и украл около 2,4 миллиона рублей. Пенсионер умер на месте, преступники скрылись. Чтобы их найти, стражам порядка пришлось опросить всех односельчан ветерана (а это 1 100 человек), приезжих из соседней деревни и даже из Челябинской области.

- Искали преступников методом исключения практически два месяца. Проверяли всех и, в конце концов, задержали двоих мужчин, у которых была заготовлена для нас "легенда", но после уточняющих вопросов в их рассказах появились нестыковки. Это вызвало подозрение. Один из них в итоге признался и показал, где закопал свою "долю" - миллион рублей, - рассказал Ренат Гильмуллин.

Фото: Владимир Яцина/ТАСС
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- Вот ради момента, когда под весом улик преступник признается в содеянном, мы и работаем. То, что чувствуешь, когда ищешь виновного в убийстве, можно сравнить с азартом гончей: бывает, не ешь, не спишь, пока не распутаешь дело, - добавляет Фирдинант Фаттахов. - Помню, как выехал на пожар в Октябрьском районе Уфы, где обнаружили труп убитого мужчины. Там же нашли женский волос. Мы с оперативниками всю ночь работали: опрашивали свидетелей, устанавливали связи, проверяли камеры и в итоге вышли на преступников - мужчину и наводчицу. Утром их задержали. Кстати, злоумышленники не стали отпираться, да и бесполезно было: в ходе обыска обнаружились вещи убитого, а затем и генетическая экспертиза, а также запись камеры видеонаблюдения подтвердили, что это дело их рук.

Всевидящее око

По словам следователей, благодаря камерам фиксации нарушений и видеонаблюдения, системам ГЛОНАСС и мобильным телефонам находить преступников становится проще. Так, к примеру, в этом году правоохранителям удалось освободить похищенную бывшим ухажером девушку. Они запеленговали телефон мужчины и зафиксировали его передвижения.

С помощью камер видеонаблюдения следователи раскрыли покушение на жизнь уфимца. Мужчина был так сильно пьян, что не запомнил, кто пытался его убить. Подозрение пало на его друзей, с которыми мужчина выпивал накануне.

- Чтобы узнать правду, пришлось отсмотреть множество записей с камер видеонаблюдения по всему городу. Преступником оказался случайный прохожий. С поиском похищенного автомобиля помогли пользователи социальных сетей, а основным доказательством вины задержанного стали его биологические следы в машине. В конце концов он признал свою вину, - рассказал Ренат Гильмуллин.

Кстати, техника теперь у следователей тоже современная. В чемодане криминалиста - не только комплект для снятия отпечатков пальцев, лупа, конверты, пакеты для сбора вещдоков, фонарик и ручка с блокнотом, но и, к примеру, специальный экспресс-тест, с помощью которого можно на месте происшествия определить, принадлежит кровь животному или человеку. Также на вооружении у криминалистов - специальный световой прибор для осмотра места преступления, он помогает обнаружить невидимые на первый взгляд следы преступника - отпечатки пальцев, подошв, а также волосы, кровь и так далее.

- Даже генеральная уборка не поможет скрыть все следы, что-нибудь да останется. Как бы преступник ни старался, все предусмотреть нереально,- уверяет Фирдинант Фаттахов. - Нельзя сказать, что совершают убийства только люди, ведущие асоциальный образ жизни. Преступником может оказаться кто угодно. Только стоит помнить, что все злоумышленники рано или поздно понесут наказание. Благодаря современным технологиям это стало реальностью.

Цифра

99,4 процента - показатель раскрываемости убийств, совершенных на территории РБ за девять месяцев 2021 года.

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