В Кирове полиция спасла двухлетнего ребенка, оставленного матерью

В Кирове сотрудники полиции обнаружили двухлетнего ребенка, оставленного без присмотра в квартире многоэтажного дома. Как пояснили в городском УМВД, о том что за стеной долгое время часов плачет малыш, правоохранителям сообщили соседи.

Полицейские выехали на место, вскрыли дверь и нашли двухлетнего мальчика. Со слов опрошенных очевидцев, его мать отсутствовала дома больше двух часов. Еще несколько часов понадобились, чтобы разыскать женщину - на телефонные звонки она не отвечала.

Как пояснили следователи, в квартире были беспорядок и грязь, а продукты оказались испорченными. Полицейские вызвали медиков и передали им ребенка. Сейчас мальчик находится в больнице.

У женщины есть еще и пятилетняя дочь. Решается вопрос с ее размещением в реабилитационном центре.

По факту оставления без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии, началась проверка. Кировчанка может быть привлечена к уголовной ответственности.

По данным регионального МВД, в Кировской области в 2021 году дети и подростки более 500 раз оказывались в социально-опасном положении и были переведены в медицинские учреждения и социально-реабилитационные центры.