В Нижнем Новгороде откроют школу искусственного интеллекта для детей

Школа искусственного интеллекта (ШИИ) для учащихся 9-11-х классов откроется в Нижнем Новгороде до конца октября.

Как рассказал корреспонденту "РГ" ее руководитель - директор института информационных технологий математики и механики Нижегородского государственного университета (ННГУ) Николай Золотых, уже отобраны, как планировалось, два десятка школьников. Но желающих оказалось больше, поэтому сейчас думают, как обучить всех. Вероятно, придется совместить очную и дистанционную формы обучения.

Программа ШИИ рассчитана на учеников, желающих разрабатывать прикладные системы искусственного интеллекта (ИИ). Ребята изучат язык программирования Python, его библиотеки и фреймворки (своего рода каркасное программное обеспечение, облегчающее разработку и объединение разных компонентов большого программного проекта), основы построения систем ИИ и машинного обучения, научатся конструировать такие системы.

- Важно, чтобы ребята применили на практике знания математики и языка программирования, иначе все абстракции очень быстро наскучивают, - пояснил Николай Золотых.- В ШИИ они смогут реализовать конкретные задачи, делать прикладные приложения.

Между тем

Время обучения в ШИИ составит один учебный год, занятия будут вести опытные преподаватели и представители IТ-компаний.