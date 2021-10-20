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20.10.2021 09:48
Рубрика: Общество

В Уфе домашних животных начали прививать от коронавируса

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 240(8591)
Новость о том, что в столице республики можно вакцинировать домашних питомцев от опасного вируса, вызвала бурное обсуждение. "Разве от животного можно заразиться?", "А есть "собачья" вакцина?", "Наверное, ветеринарные клиники просто денег хотят заработать" - подобные вопросы и мнения можно было увидеть во многих постах в соцсетях. Вопросы мы адресовали начальнику Уфимской городской ветеринарной станции Дамиру Хузину.
Благодаря заботливой владелице Зевс вакцинировался от "ковида". Фото: Гульназ Данилова/РГ Благодаря заботливой владелице Зевс вакцинировался от "ковида". Фото: Гульназ Данилова/РГ
Благодаря заботливой владелице Зевс вакцинировался от "ковида". Фото: Гульназ Данилова/РГ

Дамир Абугалеевич, давайте сразу уточним: речь идет о том самом COVID -19 или о какой-то специфической коронавирусной инфекции, которой болеют животные?

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Дамир Хузин: Речь идет именно об инфекции COVID-19, вызвавшей пандемию.

Было ли оно диагностировано у домашних питомцев в Уфе?

Дамир Хузин: Нет, но это не означает, что животные не болеют ковидом. В нашей клинико-диагностической лаборатории проводятся ПЦР-исследования десяти инфекционных болезней кошек и семь - собак. Например, респираторные вирусы, вирусный ринотрахеит и панлейкомия, аденовирусная инфекция и парагрипп, чума плотоядных и многие другие На COVID-19 - пока нет.

А вакцина, получается, есть? Она отечественная или импортная?

Дамир Хузин: Вакцина отечественная "Карнивак-ков". Ее начали разрабатывать в Федеральном центре охраны здоровья животных - Всероссийском научно-исследовательском институте здоровья животных во Владимире, как только стало известно, что в мире много братьев наших меньших болеет Covid-19. Изготавливают вакцину из инактивированного коронавируса SARS-CoV-2 штамма "В". Как только она появилась, ее стали широко применять в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

И как она попала в Уфу?

Дамир Хузин: Весной к нам начали обращаться владельцы животных с вопросом: вы прививаете от ковида? Тогда у нас ничего не было, но раз есть спрос, то в июне мы закупили пробную партию.

Сколько уже привито животных и каких?

Дамир Хузин: Количество вакцинированных пока невелико - всего 26, в основном это кошки. Хозяева беспокоятся за их здоровье, потом что они больше времени проводят дома, без доступа на улицу, а прогулки на свежем воздухе, как известно, - отличная профилактика коронавируса. Многие владельцы берут с собой питомцев на отдых, в отпуск, за границу. В этих случаях вакцинация тоже актуальна.

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Как переносят прививку наши четвероногие друзья?

Дамир Хузин: Как и при любой вакцинации, у них может наблюдаться вялость, повышение температуры, отказ от еды в течение трех суток. Но обычно все проходит через день.

Сколько стоит услуга?

Дамир Хузин: 700 рублей. Причем наша наценка минимальная - только чтобы покрыть логистические затраты.

Тем не менее не каждому владельцу по карману, особенно, если у него несколько питомцев...

Дамир Хузин: Для кого как. Если породистые щенки стоят по 100-150 тысяч рублей, и люди могут позволить приобрести их, то 700 рублей за вакцину, которая защитит питомца от гибели - совсем недорого. К нам ведь не приводят на прививку бесхозных животных. Кстати, дворняги вирусными заболеваниями не болеют, но могут быть носителями. А вот представители редких пород, которые только-только начали появляться в России, подвержены риску инфицирования.

Могу сказать, что спрос на вакцину растет. И мы собираемся заказать еще партию, заодно постараемся приобрести и диагностикумы, то есть тест-системы. Такая услуга относится к хозрасчетной деятельности, и ею мы занялись по запросу горожан - владельцев животных.

Основная же наша задача - профилактика особо опасных, карантинных, в том числе общих для человека и животных болезней. По республике таких 32 вида, в том числе на территории Уфы: сибирская язва, бешенство, сап лошадей, высокопатогенный грипп птиц H5N1, бруцеллез, туберкулез.

Против этих заболеваний мы проводим профилактику на всей территории Уфы. По ним у нас есть государственное задание, поэтому вакцины и диагностикумы поставляются за счет средств федерального бюджета.

Фото: AP Photo/John Minchillo
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Кстати, о вакцинах. Правда ли, что вакцины от бешенства, которые организованно и бесплатно делают в ЖЭУ, предназначены для крупного рогатого скота?

Дамир Хузин: Нет, такие утверждения не соответствуют действительности. Вакцина от бешенства для мелких и плотоядных домашних животных - одна. Для сельскохозяйственных - другая. Для диких плотоядных, например, лис - третья, она оральная, ее распределяют на полях, в лесах. В городе мы таким не занимаемся - у нас парковые зоны, это опасно.

Вакцины от бешенства для домашних питомцев - испытанные, высокоэффективные. Они закупаются за счет бюджета не только в России, но и на всем постсоветском пространстве. А вот в тех странах, где нет бесплатной вакцинации от бешенства, ежегодно, заражаясь от животных, погибает около 55 тысяч человек.

Полезная книжка

"Карнивак-ков" первично делают двукратно, с интервалом 21 день. Иммунитет сохраняется полгода.

Предварительно животных надо обработать от гельминтов.

Вакцинировать можно только клинически здоровых животных, без признаков недомогания. Беременных и кормящих особей прививать не рекомендуется.

Есть ограничения по возрасту: пушных зверей вакцинируют с трех месяцев, кошек и собак - с шести месяцев.

Привить кошек, собак, домашних пушных зверей можно в Центральной ветеринарной лечебнице по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, 162/3.

На прием можно записаться на официальном сайте клиники: www.ufagorvet.ru.

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