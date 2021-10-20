Глава района в Красноярском крае пойдет под суд за халатность

Следователи завершили работу над уголовным делом главы Емельяновского района. Чиновницу обвиняют в халатности и превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Речь идет, в частности, о потере бюджетами района и Красноярского края 135 миллионов рублей. Об этом рассказали в региональном главке СК РФ.

По версии следствия, администрация района выделила застройщику земельный участок и разрешение на возведение образовательного центра. Однако в ходе работ компания отступила от проектных документов и допустила множество других нарушений. В результате здание оказалось деформированным и опасным для обучения детей.

Глава района, зная о нарушениях, проявила самоуправство. Без обязательной экспертизы и контроля со стороны органов строительного надзора, несмотря на отказ специальной комиссии подписать акт приемки-передачи объекта, чиновница приняла здание, не годное для эксплуатации. Более того, застройщик получил оплату - свыше 135 миллионов рублей преимущественно из казны региона. Таким образом права граждан на получение образования были нарушены, а бюджет Емельяновского района потерял значительную сумму.

Глава территории обвиняется также в том, что 10 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили помещения, не пригодные для проживания.

Уголовное дело направлено в прокуратуру. После утверждения обвинительного заключения его передадут в суд, уточнили в Следственном комитете.