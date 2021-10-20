Глава района в Красноярском крае пойдет под суд за халатность

Новости

Трампа возмутил демонтаж статуи президента Джефферсона в Нью-Йорке 04:35
В зоопарке Цинциннати прививки от COVID-19 сделали 80 животным 04:10
Олимпийский огонь зимних Игр-2022 доставили в Пекин 03:50
Филиппины отменили карантин для привитых туристов из 49 стран 03:37
В торговом центре под Воронежем прогремел взрыв 02:36
Путин не планирует специального обращения к россиянам из-за COVID-19 02:20
Агенты ФБР покинули дом родственников Дерипаски в Нью-Йорке 01:50
Врач Тимаков рассказал, как повысить доверие к вакцинации от COVID-19 01:21
Северная Корея подтвердила пуск баллистической ракеты 00:33
Захарова сравнила заявления генерала Картера с беседой с психологом 00:06
Новый вариант коронавируса обнаружен в Израиле 19.10.2021
В ФИФА сообщили о готовности проводить чемпионат мира каждые два года 19.10.2021
ВОЗ сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в Европе 19.10.2021
В Росстате пояснили, зачем нужны исследования финансового положения россиян 19.10.2021
Анна Нетребко отменила выступления в Венской опере 19.10.2021
В США впервые начались торги фьючерсами на биткоин 19.10.2021
Футболист "ПСЖ" не сыграет в Лиге чемпионов из-за расставания с женой 19.10.2021
Врачи посоветовали госпитализировать Саакашвили 19.10.2021
Силуанов предложил создавать резервные фонды в регионах 19.10.2021
В России за сутки вылечили от коронавируса 32 военнослужащих 19.10.2021
"Ленком" станет covid-free театром с 1 ноября 19.10.2021
Матвиенко предложила централизованно закупать средства от редких заболеваний 19.10.2021
Миротворцы РФ обеспечили передачу Армении пятерых пленных 19.10.2021
Розничные цены на бензин начали активно расти по всей России 19.10.2021
В Instagram добавят возможность публикации фото с компьютера 19.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
20.10.2021 04:49
Рубрика: Происшествия

Глава района в Красноярском крае пойдет под суд за халатность

Текст: Дмитрий Машуков

Следователи завершили работу над уголовным делом главы Емельяновского района. Чиновницу обвиняют в халатности и превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Речь идет, в частности, о потере бюджетами района и Красноярского края 135 миллионов рублей. Об этом рассказали в региональном главке СК РФ.

По версии следствия, администрация района выделила застройщику земельный участок и разрешение на возведение образовательного центра. Однако в ходе работ компания отступила от проектных документов и допустила множество других нарушений. В результате здание оказалось деформированным и опасным для обучения детей.
Неотапливаемое жилье для сирот в Ангарске построили рядом с базой аммиака

Глава района, зная о нарушениях, проявила самоуправство. Без обязательной экспертизы и контроля со стороны органов строительного надзора, несмотря на отказ специальной комиссии подписать акт приемки-передачи объекта, чиновница приняла здание, не годное для эксплуатации. Более того, застройщик получил оплату - свыше 135 миллионов рублей преимущественно из казны региона. Таким образом права граждан на получение образования были нарушены, а бюджет Емельяновского района потерял значительную сумму.

Глава территории обвиняется также в том, что 10 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили помещения, не пригодные для проживания.

Уголовное дело направлено в прокуратуру. После утверждения обвинительного заключения его передадут в суд, уточнили в Следственном комитете.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

Главное сегодня

Путин не планирует специального обращения к россиянам из-за COVID-19
Москва призвала Киев обеспечить доступ к задержанному россиянину
Ученые предупредили об опасной мутации "дельта"-штамма коронавируса
Ялтинский экономический форум отменен из-за коронавируса
Собянин ввел новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом в Москве
В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в университете
Суд отправил ректора "Шанинки" под домашний арест